<span style='text-decoration: underline;'>Salon international des énergies renouvelables Era 2018 à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Une priorité pour le développement de l’économie nationale</span>

Dans le cadre de la tenue de la 9ème édition du Salon Era, Salon international des énergies renouvelables, énergies propres et du développement durable, du 15 au 17 octobre prochain à Oran, Myriade communication a organisé hier une conférence de presse au forum d’El Moudjahid à Alger.

Intervenant lors de cette conférence, Salah Eddine Abdessemed, vice- président du FCE et président du Club Energia, est revenu sur les opportunités d’investissements dans le domaine des énergies renouvelables, soulignant que les pouvoirs publics expriment de plus en plus leur volonté de développer cette filière. D’ailleurs pour lui, les dernières déclarations du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales, à propos de l’alimentation des écoles avec de l’énergie renouvelable, «offre une opportunité et créer un plan de charge pour des entreprises». Le vice-président du FCE a souligné que l’appel d’Offres qui sera lancé le mois prochain pour la production de 150 Mw et qui sera exclusivement réservé aux producteurs nationaux «constitue aussi un élément encourageant pour le lancment de plusieurs projets.». Il a en effet, parlé de la maitrise des nouvelles technologies concernant la production des énergies renouvelables et le défi auquel fait face les investisseurs nationaux dans le domaine afin d’avoir un produit concurrentiel sur le marché.

Le Salon « Era », qui accompagne le programme national de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en Algérie, qualifié de « priorité nationale », continuera à remplir sa fonction de catalyseur de la synergie des interventions des acteurs majeurs, institutions et opérateurs algériens et étrangers dans les deux segments principaux, énergétique et industriel, du programme. À noter que lors de cette 9 éme édition, une centaine d’exposants prendront part à cet évènement. Plusieurs secteurs sont concernés par cet événement. Il s’agit entre autre de l’énergie( Sonatrach, Sonelgaz,et leurs filiales respectives, Sun Solar,…), de l’industrie ( Enie, Gica, Condor, Groupe Zergoun…..), de l’hydraulique et de l’assainissement (Ona, Seor, Anbt,Agir, Seaal),des finances et assurances, le Ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du territoire, les entreprises de sous-traitance (Alternate Solar, Mekenergie…) pour ne citer que ceux-là, ainsi que les Universités et Centres de recherche, les organismes de soutien à la promotion de l’entrepreneuriat y seront présents. La partie internationale, quant à elle, sera représentée par des entreprises françaises, italiennes, chinoises et espagnoles.

Le traditionnel cycle de conférences prévu sur les 3 jours sera animé par d’éminents experts et spécialistes. Le programme des communication consacrera un volet aux institutions telles que le Ministère de l’intérieur et la Creg ainsi qu’au secteur de l’énergie :Sonatrach, Sonelgaz. Un second volet sera dédié au club Energia du FCE qui tournera autour de plusieurs panels, la « nécessité d’un tissu industriel local conjugué à une expertise internationale ».

Les thématiques traiteront des avancées dans le dispositif national et du processus de lancement des Avis d’Appel d’Offre ; des avancées à l’international et ce qu’elles inspirent ; des avancées enregistrées dans le tissu industriel local en rapport avec les objectifs du programme national des EnR ; la journée Energia sera clôturée par le panel de conclusion qui s’attachera à dégager des perspectives en vue d’accélérer le processus.

Enfin, outre sa vocation première, centrée sur les énergies renouvelables, le Salon reste ouvert sur les autres dimensions du développement durable, particulièrement dans les segments qui touchent à la préservation des ressources naturelles comme l’économie d’énergie, la gestion de l’eau, la réutilisation des eaux usées, la valorisation des déchets, etc…

A rappeler que plus de 80 exposants nationaux et internationaux ont pris part à la 8e édition du Salon international des énergies propres, des énergies renouvelables et du développement durable « Era 2017 », qui a eu lieu l’an passé du 23 au 25 octobre au Centre des conventions d’Oran.

Alger: Noreddine Oumessaoud