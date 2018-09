<span style='text-decoration: underline;'>Sétif </span>:<br><span style='color:red;'>Une production céréalière «record» de plus de 3,6 millions de quintaux engrangée</span>

La wilaya de Sétif a réalisé au titre de la saison agricole 2017/2018 une production céréalière «record» de plus de 3,6 millions quintaux, indique mardi le directeur de wilaya des services agricoles (DSA), Ali Zerarga.

Cette récolte, évaluée à 3.695.400 quintaux se compose de 2.458.253 quintaux de blé dur, 291.051 quintaux de blé tendre, 836.968 quintaux d’orge 109.138 quintaux d’avoine, précise le même responsable, relevant que le rendement moyen à l’hectare qui était de 20 quintaux a atteint 70 quintaux à l’hectare sur les aires recourant à l’irrigation d’appoint.

Cette performance s’explique par les bonnes conditions climatiques de la saison marquée par une bonne pluviométrie durant les mois de mars, d’avril et de mai et l’irrigation d’appoint utilisée sur 6.000 hectares, explique le DSA, notant que 1.345.985 quintaux de cette récolte ont à ce jour été remis aux points de stockage de la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) dont 1.025.000 quintaux de blé dur, 179.540 quintaux de blé tendre, 527.000 quintaux d’orge et 961 quintaux d’avoine d’une valeur de 5 milliards DA.

La superficie réservée à la céréaliculture a été de 197.100 hectares, ajoute Ali Zerarga, tout en rappelant que la récolte de la saison précédente avait été de 930.000 quintaux.

L’irrigation de 9.300 hectares de la wilaya de Sétif à la faveur de la mise en service de la première tranche du projet des grands transferts hydrauliques à partir des wilayas de Jijel et de Bejaia devrait contribuer «à accroître la production céréalière de la wilaya», estiment les responsables locaux du secteur de l’agriculture.