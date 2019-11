<span style='text-decoration: underline;'>RELIZANE</span>:<br><span style='color:red;'>Une production de 300 000 quintaux de pomme de terre hors saison prévue</span>

Une production de 306 000 quintaux de pomme de terre hors saison est prévue dans la wilaya de Relizane, lors de la campagne de récolte qui devra démarrer dans les prochaines semaines, a-t-on appris jeudi auprès de la direction des services agricoles (DSA).

Le chef de service organisation de la production et soutien technique, Nadia Arbaoui a indiqué, à l’APS, que la quantité prévue sera récoltée sur une superficie de 1 068 hectares dont 376 ha consacrés à la production de la semence et 692 ha à la pomme de terre de consommation. La majorité des champs de pomme de terre est située dans les régions de Hmadna, Sidi Khettab et Yellel, caractérisées par de hautes capacités de production. Il est également prévu que la moyenne du rendement de ce produit stratégique sera de l’ordre de 290 quintaux à l’hectare, selon les estimations de la DSA. La superficie de production de pomme de terre dans la wilaya a connu une régression dans les dernières années, d’environ 3000 hectares par an à environ 2000 ha actuellement en raison de la réticence des agriculteurs à produire ce tubercule.