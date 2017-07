<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Une production de 675.000 quintaux de tomates attendue</span>

Une production de plus de 675.000 quintaux de tomates est attendue dans la wilaya de Mostaganem sur une surface de 1.690 has, a-t-on appris dimanche de la direction locale des services agricoles. L’opération de cueillette, lancée fin mai dernier et devant se poursuivre jusqu’à la mi-août prochain, devra atteindre les 630.160 qx de tomates productives en champs sur une surface de 1.510 has et 44.000 qx de tomate industrielle. Le rendement moyen devra atteindre les 314 qx par hectare pour les tomates de champ et 577 qx par hectare pour la tomate industrielle, pour un même volume de production que celui de la saison dernière. Cette production contribuera à la stabilité des prix au niveau des marchés de la wilaya. La tomate est vendue actuellement entre 40 et 50 da le kilo. Pour rappel, la culture de la tomate se concentre principalement dans la région est de la wilaya, à El Achaacha, Ouled Boughalem et Sidi Lakhdar, alors qu’elle est cultivée à Stidia dans la région Ouest. Cette filière a connu dans la région, ces dernières années, un bond qualitatif grâce à la maitrise des techniques de production, l’extension des surfaces agricoles, le soutien de l’Etat aux producteurs et aux actions de vulgarisation et de suivi par les services concernés.