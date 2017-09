<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Une production de 900.000 qx de pomme de terre d’arrière saison prévue</span>

Une production de 900.000 quintaux de pomme de terre d’arrière saison est prévue dans la wilaya de Mostaganem sur une superficie de 35.550 hectares, a-t-on appris lundi de la chef de service production et soutien technique à la direction des services agricoles (DSA).

La plantation de ce tubercule a été lancée à la mi-août dernier dans les régions d’Ain Tédelès, Bouguirat, Kheireddine, Ain Nouissy, Mesra et Touahria après la préparation du sol et l’acquisition des engrais chimiques auprès des fournisseurs avec une subvention de l’Etat à hauteur de 20 pour cent, a indiqué Aicha Saïd Mansour.

Des semences locales en abondance chez les agriculteurs ont été utilisées dans cette opération pour un rendement prévu de 250 qx/ha, a-t-elle fait savoir. La cueillette sera lancée en fin novembre et début décembre prochains et la production attendue devra faire baisser les prix de la pomme de terre, qui se situent actuellement entre 60 et 70 DA le kilogramme dans les marchés.

Des instructions ont été données aux responsables des subdivisions agricoles pour accompagner les agriculteurs et intensifier les actions de vulgarisation et de suivi pour maitriser le processus technique et l’utilisation des technologies modernes, des engrais subventionnés et de l’irrigation agricole à pivot et à goutte à goutte, a-t-on souligné. Pour rappel, une production de 944.000 qx de pomme de terre d’arrière saison a été réalisée la saison précédente dans la wilaya sur une superficie de 3.775 ha.

La wilaya de Mostaganem a réalisé également une production de 3,340 millions de quintaux de pomme de terre de saison à l’année agricole 2016-2017, soit une hausse de 681.000 qx par rapport à la saison écoulée. Cette production a été enregistrée sur une superficie globale de 9942 ha pour un rendement jusqu’à 336 qx/ha. cette hausse de la production est justifiée par l’extension de la superficie destinée à ce tubercule de large consommation, au soutien de l’Etat à l’agriculteur et aux efforts de la DSA en matière de vulgarisation et de suivi, a-t-on indiqué.