<span style='text-decoration: underline;'>Aïn Defla</span>:<br><span style='color:red;'>Une production de plus de 1,16 million de qx de tomate industrielle réalisée</span>

Une production de 1 164 000 qx de tomate industrielle a été réalisée à Aïn Defla au titre de la campagne agricole 2016-2017, en hausse par rapport à celle obtenue la saison dernière (475 500 qx), a-t-on appris mardi d’un responsable de la direction locale des services agricoles (DSA).

Ce résultat représente une évolution remarquable de la production, s’est félicité Amar Saâdi, chargé des statistiques à la même direction, faisant état d’un rendement moyen de 970 qx à l’hectare. La disponibilité des plants au niveau des pépinières maraîchères, la mobilisation des ressources hydriques nécessaires à l’essor de la filière, la maîtrise technique et le savoir-faire du personnel spécialisé (ingénieurs et techniciens supérieurs en agronomie) ainsi que les marges bénéficiaires incitatives octroyées aux agriculteurs constituent les principaux facteurs susceptibles d’expliquer le résultat positif réalisé, a-t-il observé. La tendance à la hausse concerne également la superficie plantée qui de 495 ha la saison dernière est passée à 1200 ha cette saison, a fait remarquer le même responsable, signalant que la production transformée a été de 670 656 qx soit l’équivalent en superficie de 691 ha (58 %) de la superficie totale. Les communes de la wilaya où la tomate industrielle est le plus plantée sont Khémis Miliana, Belaâs, Tiberkanine, Mekhatria, Ben Allel, Zeddine, Oued Djemaâ, Bourached et El Amra, a-t-on précisé.