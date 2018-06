<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Une production de plus de 1,270 million de qx de céréales prévue</span>

Une production de plus de 1,270 million de quintaux de différentes variétés de céréales est prévue à la saison agricole 2017-2018 dans la wilaya de Mostaganem, soit une hausse du simple au double par rapport à la saison écoulée, a-t-on appris jeudi de la Direction des services agricoles (DSA).

La chef de service réglementation de la production et appui technique à la DSA, Aouicha Bouras, a indiqué que cette production, prévue sur une superficie globale de 48.750 hectares, comportera 760.000 quintaux d’orge, 350.000 qx de blé tendre, 138.000 qx de blé dur et 25.000 qx d’avoine.

La même responsable prévoit une hausse de 50 % (680.000 qx) par rapport à la saison agricole écoulée, soulignant que cette hausse est justifiée par la bonne pluviométrie enregistrée cette année surtout aux mois de mars et avril, ainsi que par la maîtrise des agriculteurs du processus technique de production.

Au mois de mai courant, la moisson d’une superficie de 1.200 hectares sur un total de 26.900 ha réservés à la céréaliculture a donné plus de 26.000 qx d’orge, soit un rendement de 21 qx/ha. Mme Bouras a indiqué que les coopératives de céréales et légumes secs (CCLS) de Oued Rhiou et Relizane ont ouvert, à la mi mai, des points de collecte au niveau des annexes à Mesra et Sidi Ali pour la réception et le stockage des récoltes pour une capacité globale de 110.000 qx.

Cinquante moissonneuses batteuses appartenant aux CCLS de Oued Rhiou, Relizane et Sidi Lakhdar et à des privés sont mobilisés pour la campagne moisson-battage dans la wilaya, a-t-on fait savoir.