<span style='text-decoration: underline;'>Campagne de récolte de grenade à M’sila</span>:<br><span style='color:red;'>Une production de plus de 20 000 tonnes attendue</span>

Une récolte de plus de 20 000 tonnes de grenade est attendue à M’sila, au titre de l’actuelle saison agricole, avec une hausse qui devrait atteindre plus de 10 % comparativement à la saison 2015-2016, a-t-on appris, mardi des opérateurs agricoles au niveau de la chambre d’agriculture.

La récolte sera obtenue sur plus de 600 hectares répartis sur 23 communes et dépassera de prés de 2 000 tonnes la production de la saison dernière a précisé la même source expliquant cette augmentation par l’entrée en phase d’exploitation de nouveaux vergers. Cette augmentation du prix est expliquée par des membres de la chambre d’agriculture par «la forte demande sur ce fruit enregistrée au début de la campagne de récolte» ainsi que «la désorganisation des opérations de commercialisation de ce fruit». Les mêmes intervenants soutiennent également que le recours au stockage de la grenade par les propriétaires de chambres froides et puis sa livraison «en petites quantités» maintient la hausse du prix de ce fruit. La campagne de récolte des grenades dans la capitale du Hodna, qui s’étale sur presque deux mois (septembre et octobre) génère un nombre important d’emplois saisonniers directs ou indirects.