Une production prévue de 554 quintaux de liège à Oran

Une production de 554 quintaux de liège est attendue dans la wilaya d’Oran lors de la campagne de récolte de ce produit pour l’année en cours au niveau de la forêt de M’sila, dans la commune de Boutlélis, a-t-on appris samedi auprès de la conservation des forêts. Quelque 74,4 quintaux de liège ont été déjà collectés depuis le lancement de la campagne en juin dernier. L’opération se poursuivra jusqu’à la fin du mois d’août prochain, a indiqué le chef du bureau d’aménagement et production à la conservation. L’opération cible, cette saison, 200 ha d’arbres de chêne liège au niveau de cette forêt. La campagne 2016 a porté sur 150 ha ayant permis la production de 460 qx de ce produit forestier, a ajouté Koudad Mohammed. La superficie globale couverte par des chênes liège est estimé à 1.068 ha, dont 860 ha productifs. Sept agents sont mobilisés pour cette campagne, alors que l’année dernière ils étaient 15 agents à être chargés de ce travail. Dans ce sens, le même responsable a souligné les difficultés de recruter une main d’œuvre spécialisée en raison de sa rareté sur le marché, d’où la nécessité de former les jeunes dans ce domaine, a-t-il estimé. L’entreprise publique spécialisée en génie rural s’occupe de la collecte et de la commercialisation du produit. 20 % des revenus provenant de la vente du liège reviennent au trésor public et le restant à l’entreprise précitée, en application de la convention paraphée entre la Direction générale des forêts (DGF) et celle de la conservation de wilaya. En l’absence, à Oran, d’entreprises spécialisées dans la transformation du liège, la commercialisation de ce produit stagne d’année en année.