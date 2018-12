<span style='text-decoration: underline;'>La filière laitière en plein essor</span>:<br><span style='color:red;'>Une production record de lait en 2018 à Oran</span>

La filière laitière était considérée auparavant comme le maillon faible du secteur de l’agriculture à Oran, mais ces dernières années, cette filière a enregistré des progrès considérables. La wilaya d’Oran, à travers toutes ses communes, a connu cette année un regain d’activité dans la production du lait de vache, jugé de positif par les spécialistes, puisque la production a connu une hausse très sensible, prédisant un bel avenir pour ce secteur.

A Oran, tous les espoirs sont portés sur le périmètre de Mlata pour augmenter la production en lait cru et réduire les coûts. Oran a tous les atouts pour devenir un bassin laitier à l’horizon 2019, avec le projet de l’extension de 15.000 ha de la superficie en irrigué de Mlata et peut contribuer immanquablement à l’essor de la filière, contribuant ainsi à la réduction des importations des matières premières, la poudre de lait et l’aliment de bétail, entre autres. Il est à noter, que l’augmentation de la production laitière à Oran, est dû en premier lieu, au travail de fond réalisé dans les différentes fermes par les éleveurs et autres agriculteurs qui gèrent les exploitations agricoles, parsemant le paysage agricole de la wilaya d’Oran, sans oublier les nombreuses facilités accordées par les hautes autorités de l’Etat pour réactiver et redynamiser ce secteur.

Notons, que la production de lait à Oran, a atteint depuis le début de l’année en cours, 62 millions de litres a-t-on appris auprès de la Chambre d’Agriculture de la wilaya. Cette production augmente d’une année à une autre, ce qui reflète que la filière laitière à Oran à un avenir prometteur dans les années a venir, surtout qu’Oran compte augmenter ces capacités de production d’aliments de bétails.

Notons, que la facture des importations algériennes de la poudre du lait et ses dérivés, a dépassé, ces deux dernières années, un milliard (1) de dollars par an. Une étude publiée en 2017 par l’Association des producteurs algériens de boissons (Apeb), avait révélé que la moyenne de consommation par personne en lait pasteurisé en sachets, est de 66,1 litres/an. Par ailleurs, et afin de réduire les importations de ce produit subventionné et de promouvoir la filière lait, des mesures avaient été décidées par le gouvernement en faveur des éleveurs et des opérateurs de ce secteur en augmentant la subvention du lait cru et en encourageant l’investissement, avec l’objectif de baisser les importations de la poudre de lait de 50% à l’horizon 2019.

Le gouvernement a ainsi décidé que le prix de référence du litre de lait cru de vache, soit fixé à 50 DA (contre 46 DA auparavant), se répartissant entre 36 DA le prix de cession du lait cru aux laiteries et 14 DA de subvention de l’Etat, contre, respectivement, 34 DA et 12 DA auparavant. En réponse à la préoccupation des éleveurs relative à l’accès à l’aliment de bétail et à la régulation du marché de ce produit, il a été décidé d’approvisionner directement les éleveurs en matière de son (résidu de mouture de blé). D’autres mesures de facilitation à moyen terme, ont été prises par le gouvernement afin d’asseoir une stratégie de relance de la filière lait.

Il s’agit notamment de l’accès des professionnels de la filière lait au foncier agricole pour leur permettre d’investir en amont de cette filière et concourir au développement des grandes cultures (céréales et fourrages). Les pouvoirs publics ambitionnent, dans ce cadre, de promouvoir la création de fermes modernes intégrées pour l’élevage bovin laitier et la production de céréales et de fourrages dans le cadre de contrats-programmes.

Il s’agit aussi d’encourager l’utilisation du crédit de campagne «R’fig» pour investir dans la production des fourrages, tandis que les coopératives des éleveurs seront incitées à recourir à l’exploitation des périmètres irrigués, notamment dans les Hauts-Plateaux et le Sud.

Fethi Mohamed