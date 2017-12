<span style='text-decoration: underline;'>Coupe d’Algérie, 32ème de finale /MCO – MCB Oued Sly </span>:<br><span style='color:red;'>Une qualification pour se retaper le moral</span>

La formation d’El Hamri s’apprête à accueillir cet après-midi, sur la pelouse de Zabana, la jeune équipe d’Oued Sly. Cette rencontre, entre dans le cadre des 1/32e de finale, de la coupe d’Algérie.

Les Hamraouas ne connaissent pas grand-chose de cette équipe, mais seulement, qu’elle a tenu tête, la saison passée à l’USMH. En effet, les rouges et blanc du Mouloudia, ne veulent en aucune manière, prendre ce match à la légère, pour ne pas se louper. Alors, pour éviter tout effet de surprise, on songe à aborder cette empoignade avec sérieux. C’est à dire, ne pas sous-estimer l’adversaire, même s’il évolue dans les divisions inférieures. Bououkaz, n’a pas cessé de récolter des informations sur cette équipe, qui avait, pour rappel, éliminé au précédent tour, l’ASO Chlef. Pour ce match, le coach Bououkaz devra se passer des services de six joueurs, et non des moindres. Il s’agit de Boudoumi et Hamidi, (convalescents), Sebbah et Mekkaoui, (suspendus), Benamara (blessé), en plus de Toumi, qui a contracté une blessure dernièrement, au cours d’une séance d’entrainement. Malgré qu’il est embarrassé, le responsable technique Hamraoui, donne l’air d’avoir son idée, pour palier les absences, notamment en défense. Nateche sera de la partie dans les bois, le duo Allali-Lakhdar, dans l’axe central et Belal sur le couloir gauche. Au milieu, on retrouvera certainement Gharbi et Heriat, dans la récupération, ainsi que Aouad et Ferrahi. Pour le compartiment offensif, le coach comptera bien sur Bentiba, Tiaïba et Frifer. Les Hamraouas ont effectué hier, leur ultime séance d’entrainement. Bououkaz en a profité, pour effectuer les derniers réglages et pour dévoiler la liste, des 18 joueurs convoqués pour le match. Les camarades de Heriet, qui misent beaucoup sur une victoire, ont bien affuté leurs armes. L’entraîneur tunisien n’a rien laissé au hasard pour ce match. Les Hamraouas sont confiants en leurs capacités, et parient sur l’avantage du terrain et sur leurs fans, pour composter son billet, pour le prochain tour.

B. Sadek