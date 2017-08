<span style='text-decoration: underline;'>Collecte d’ordures </span>:<br><span style='color:red;'>Une quarantaine de rotations par jour durant l’Aid</span>

L’EPIC «CET Oran» a mobilisé ses équipes pour les deux jours de Aid El Adha, avec un programme d’une quarantaine de rotations dans chacun des trois groupements de la wilaya d’Oran, afin d’assurer la collecte des ordures, a-t-on appris lundi de sa responsable technique.

L’objectif est de lever les déchets d’abattage le plus rapidement possible et de les enfouir au niveau des casiers pour un résultat 0% odeur, a souligné Sihem Lahrour, ajoutant que des quantités importantes de chaux et de terres végétales ont été préparé pour couvrir ces déchets. L’EPIC a acquis une quarantaine de sacs de chaux de 25kg chacun, ainsi que des tonnes de terres végétales pour éliminer les odeurs des déchets d’abatage des bêtes sacrifiées aux alentours des CET, a-t-elle fait savoir. C’est le groument du centre (Oran, Es sénia, Bir El Djir, El Kerma, Sidi Chahmi, Hassi Bounif, Hassi Ben Okba, Benfréha, Boufatis, Oued Tlélat, El Braya et Tafraoui) qui connait la plus grande pression, a-elle noté signalant que le nombre de rotations dans ce groupement pourrait atteindre la cinquantaine.

Les chauffeurs des camions et les machinistes des CET de Hassi Bounif, Arzew et El Ançor ont été ainsi été mobilisés pour les deux jours de l’Aid El Adha pour faire face aux grandes quantités des déchets d’abattage.