<span style='text-decoration: underline;'>L’Afrique face au terrorisme</span>:<br><span style='color:red;'>Une réalité effrayante</span>

Avec le retour vers le Maghreb des terroristes de Daech qui avaient combattu en Irak et en Syrie, la pression qu’exerce les Shebab en Somalie et Boko Haram au Nigeria et au Niger, ainsi qu’El Qaïda au Mali, c’est une bonne partie de l’Afrique qui est appelée à relever le défi du terrorisme. Le Continent noir est la prochaine cible des hordes de Daech et les autres organisations criminelles. Cette approche a été au centre de la 11ème réunion annuelle des Points focaux du Centre africain d’études et de recherche sur le terrorisme (CAERT) qui s’est tenu avant-hier à Alger.

Pour ce qui concerne l’Algérie, son représentant au Caert, a mis l’accent sur le «haut niveau de vigilance sur son territoire et sur ses frontières pour se prémunir des menaces terroristes qui pèsent sur son voisinage immédiat». M. Riache a noté également, que notre pays «ne ménagera aucun effort pour promouvoir la coopération bilatérale et régionale autour de la lutte contre les risques véhiculés par les combattants terroristes étrangers». Dans l’équation sécuritaire, l’Algérie met en avant le risque que fait peser le retour «des combattants terroristes étrangers» sur des zones africaines de conflits et crises, parmi lesquelles: «la région du Sahel, de la Corne d’Afrique et celle du Bassin du Lac Tchad». La vision est claire, de même que les défis qui attendant les pays du Caert. Ces pays peuvent s’appuyer sur la douloureuse expérience algérienne. «Pour avoir connu dans les années 90 le phénomène du retour de ce que l’on appelait, à l’époque, les Afghans, l’Algérie mesure pleinement la gravité de la menace sur la sécurité et la stabilité des pays dont sont porteurs ces criminels», a rappelé le représentant algérien du MAE.

Outre les référents politico-religieux qui animent ces terroristes, l’Algérie met en évidence un facteur aggravant de la dangerosité de ces hordes, et qui n’est autre que la forte connexion entre le terrorisme et le crime organisé transnational. «Les drogues, la migration illégale, le trafic d’armes et de psychotropes, le trafic d’êtres humains, les vols de bétails, le trafic de biens culturels, la piraterie, la contrebande en tous genres, la liste est malheureusement longue, sont autant de créneaux autour desquels se forment et se concrétisent la coopération et la collaboration entre les groupes mafieux et les groupes terroristes», soutient M. Riache, relevant par la même, que ces groupes criminels ont un accès de facilité à des financements illégale, dont la pratique de la prise d’otage qui a généré des centaines de millions de dollars à EL Qaïda et autres organisations terrorises.

Le décor, ainsi planté, peut paraître effrayant, mais les moyens de combattre le mal, peuvent être réunis pour peu que les pays du Caert prennent conscience. Pour ce qui la concerne, l’Algérie a déployé une stratégie qui s’avère payante. Outre la lutte sur le terrain, il y a lieu de relever que «l’exigence de renforcer la prévention de la radicalisation dans les milieux vulnérables, des jeunes en particulier», a considérablement réduit la capacité de recrutement des groupes terroristes. L’Algérie a mis en place à cette fin, «des Plans d’action s’inscrivant dans la durée, guidés par l’élimination des facteurs de marginalisation, de vulnérabilisation et de stigmatisation politique, économique, sociale, culturelle, religieuse et autres dans la société», note le responsable algérien.

Il convient de souligner, que lors de son dernier Sommet, l’Union africaine a confié au président de la République la mission: coordonner la prévention de l’extrémisme violent et la lutte contre le terrorisme. De fait, «l’Algérie est très attentive au développement de la menace terroriste sur notre Continent et attache, à ce titre, une grande importance à l’aboutissement de nos efforts respectifs en vue de l’élimination de ce fléau sur notre Continent» rappelle M.Riach.

La 11ème réunion du CAERT devrait prendre fin aujourd’hui, aura été de faire le point sur l’état actuel de la menace terroriste sur le Continent africain. Après le constat, les membres du Caert devront faire des propositions afin d’améliorer la coordination dans la lutte antiterroriste.

Alger: Smaïl Daoudi