<span style='text-decoration: underline;'>Des points de vente de moutons illicites </span>:<br><span style='color:red;'>Une réelle menace pour les usagers de la route</span>

Les Oranais assistent depuis le début du mois en cours à une prolifération des points de ventes illicites du mouton de l’Aïd El Adha et ce qui est inquiétant, c’est que certains points de vente sauvages constituent un réel danger pour les usagers de la route.

Certains maquignons se sont en effet, installés aux abords des voies rapides sans se soucier de la sécurité des automobilistes et de leurs clients potentiels. Un point de vente sauvage a même été établi sur un échangeur très emprunté de jour comme de nuit par les automobilistes et qui relie le 4ème bd périphérique au relais de l’aéroport en allant vers El Kerma.

Ce point de vente menace la vie des usagers de la route sans que les services de sécurité n’interviennent pour chasser ces maquignons inconscients. Le stationnement anarchique des clients de ces maquignons aux abords de cet échangeur peut être à l’origine de réel drame sur cette route.

Et pourtant les services concernés avaient désigné cette année 82 points de vente du cheptel à travers le territoire de la wilaya durant l’aïd El Adha et avaient aussi prévu une série de mesures, notamment en matière d’hygiène pour réglementer la vente des moutons dans ces espaces autorisés.

Les services vétérinaires veillent à travers ces lieux à la santé du cheptel avant sa commercialisation pour prévenir la propagation des zoonoses parmi la population.

H. Maalem