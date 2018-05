<span style='text-decoration: underline;'>KNAUF Plâtres (Sport et Travail) </span>:<br><span style='color:red;'>Une remontée spectaculaire</span>

Après un début de saison difficile, la formation de Knauf Plâtres amorce une remontée spectaculaire au classement et ce, depuis la venue du coach Aissani Benouda à la barre technique.

Cet entraîneur qui connaît bien la maison, a eu peu de temps, pour transformer le jeu de son équipe. En effet, les camardes de Benkouider Lahouari sont en train de surprendre tous les pronostiques et même certains spécialistes n’ayant pas beaucoup misé sur les capacités de la troupe de Benouda Aissani.

Sur le terrain, l’équipe de Knauf Plâtres confirme qu’il reste des meilleures formations de groupe et qu’il reste l’une des meilleures formations de groupe et qu’il possède les moyens pour retrouver le palier supérieur.

L’équipe de Knauf Plâtres s’avère une formation équilibrée et ce, grâce au travail effectué par le jeune coach Aissani Benouda qui a su mettre en confiance son team et également la volonté des joueurs sont animés d’une grande motivation. A chaque rencontre, c’est la fête entre les sociétaires de ce club et où chacun y trouve son compte par des dribbles, crochets et autres gestes techniques, le bien de tous les supporters de la formation en général et le sport en particulier. C’est une motivation supplémentaire pour les vétérans qui gardent un bon souvenir et promettent à leur public des rendez-vous spectaculaires.

Cette formation a un riche passé footballistique. Les jeunes joueurs qui forment cette équipe, ne veulent surtout pas céder et tiennent avec beaucoup de courage à leur position de dauphin, ils affichent leurs prétentions et comptent jouer l’accession. Le président du club M.Rechachou Chemseddine tout en gardant la marge de prudence de circonstance, n’a pas caché son optimisme, quant à une éventuelle accession de son équipe qui a déjà écrit l’une des plus belles pages de l’histoire après avoir évolué dans la cour des grands. Les jeunes loups de la formation Knauf Plâtres, bien menés par les talentueux Boudjellal Miloud, sont prêts à relever le défi et ce sera probablement la bonne saison. Tous les observateurs qui suivent de près l’évolution de ce championnat sport et travail, sont unanimes et reconnaissant, la supériorité des «plâtriers» sur leurs rivaux. A domicile, la formation de Knauf Plâtres est pratiquement intraitable et son attaque carbure très fort. En effet, le monde reconnaît le travail et les efforts consentis et la disponibilité des dirigeants qui ont été d’un grand apport dans la réussite de cet objectif. Cette position (dauphin), n’est pas le fruit du hasard pour un club historique, mais le résultat de grands efforts accomplis par un grand des jeunes pleins d’avenir à l’image de Benzemou, Mansouri, Remil Hadjab, Khellil Rafik et Neghmache et consorts. La formation de Knauf Plâtres est bien lancée pour une belle aventure où les poulains de Aissani Benouda devront confirmer face au leader la formation de l’emballage dans un match test, les coéquipiers de Ziane Amine, sont capables de jouer les trouble-fête pourvu que tous les fans l’entourent et l’assistent. L’objectif du moment n’est pas loin, mais il faudra beaucoup de sacrifices et de combativité, afin d’arracher le ticket de l’accession. Souhaitons, pour notre part à cette équipe, un long parcours sur les latitudes des différents stades pour donner plus d’envergure au football dans le giron des vétérans.