<span style='text-decoration: underline;'>Sur l’initiative de l’association sportive Radieuse</span>:<br><span style='color:red;'>Une rencontre de sensibilisation entre la police de Bejaia et les supporters du MOB</span>

Les supporters du MOB remercient la police de Bejaia Sur l’initiative de la sûreté de wilaya de Bejaia et l’association sportive, la Radieuse, une rencontre de sensibilisation s’est tenue, au siège de la sûreté de la wilaya de Bejaia. Cette rencontre a rassemblé une grande partie de jeunes, représentants plusieurs associations sportives, ainsi que des représentants de la grande majorité des supporters du MOB.

Le porte-parole de ces derniers a vivement remercié les efforts, la sagesse et la bonne politique de proximité, de l’ensemble des policiers de Bejaia. Il a demandé à ce que de pareils actes de violence et de vandalisme, de la part de certains individus, qui n’ont rien à voir avec la bonne éducation du jeune bejaoui, connu pour sa sportivité et son fair-play, ne se reproduisent plus. Le président de l’AS Radieuse, M. Chafi Kada et l’ex-international, Hadj Adlane, ont remis des trophées de mérite et des cadeaux à des anciens supporters du club de Bejaia, ainsi qu’à des policiers très estimés par la population, de la capitale des Hammadites. De son côté, le président du comité des supporters du MOB, a remis un trophée du mérite au général major, Abdelghani Hamel, et cela, en raison du grand geste de soutien, qu’a fait le premier responsable de la sûreté nationale envers le MOB, l’année dernière, lors du match de coupe d’Afrique.