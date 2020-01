<span style='text-decoration: underline;'>Pour lutter contre le gaspillage de pain dans les foyers</span>:<br><span style='color:red;'>Une rencontre de sensibilisation</span>

Dans le cadre du programme des activités de sensibilisation des services de la direction des Affaires religieuses et des Wakfs de la wilaya d’Oran, une rencontre a été organisée au niveau de la mosquée du pôle Abdelhamid Ibn Badis sur la lutte contre le gaspillage de pain inutilement.

Cette manifestation a été au profit des Imams des mosquées et a été tenue en partenariat avec les services de la Direction du commerce et ceux de l’environnement.

Le but de cette action, est d’essayer de sensibiliser et de faire passer le message lors des discours des Imams, lors des prières, aux citoyens de ne pas exagérer en achetant beaucoup de pain pour éviter, notamment, le gaspillage de ce produit alimentaire et le jeter par la suite en l’entassant dans des sachets dehors, à côté des points de collecte des déchets.

Bekhaouda Samira