<span style='text-decoration: underline;'>Afin de dynamiser l’économie locale</span>:<br><span style='color:red;'>Une rencontre nationale sur «L’économie algérienne de l’après-pétrole»</span>

La wilaya de Relizane a abrité hier, la journée nationale sur «L’Économie algérienne de l’Après-Pétrole», organisée par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie, en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie «MINA» de Relizane.

Alger: Wahida Oumessaoud

Cette journée qui s’inscrit dans le cadre d’une démarche initiée par la CACI visant notamment à organiser des rencontres sur la micro-économie à travers toutes les wilayas du pays, l’objectif de cette initiative vise, également «la dynamisation des territoires et la proximité des actions de promotion de l’investissement aux niveaux local et régional».

Lors de cette journée, plusieurs thèmes ont été abordés notamment «l’identification des nouvelles stratégies d’investissement», «l’identification des principaux domaines d’investissement potentiels», «la promotion des territoires, notamment les zones industrielles et enfin les mesures incitatives consenties par les pouvoirs publics pour promouvoir les secteurs prioritaires à fort potentiel économique». Lors de son intervention, le président de la CACI Laid Benamor, a indiqué que le choix de la wilaya de Relizane comme première halte de ce programme, vise à valoriser cette localité en passe de devenir un grand pôle industriel dans les filières textile, mécanique et agro-industrie. Il dira encore que «la CACI aspire à mobiliser toutes les expertises pour soutenir les objectifs poursuivis par l’Algérie en vue de poser les bases d’une croissance future durable créatrice de richesse et d’emplois pour rompre avec la dépendance aux hydrocarbures». Ce qui s’inscrit, selon lui, en droite ligne avec la ferme volonté de dynamiser les Chambres de commerce et d’industrie au niveau local».

Il sera question lors de cette rencontre, d’élaborer des stratégies alternatives de diversification des investissements pour une économie durable et compétitive et surtout parlera de la transition énergétique, d’opportunités économiques et de diversification économique des potentialités sectorielles en Algérie. Lors de cette journée, des experts, des professionnels et des chercheurs de renom, ont animé les travaux de cette journée. Les experts et intervenants, ont axé notamment sur l’état des lieux et valorisation du potentiel local, les perspectives et stratégies de transition énergétique nationale et les stratégies alternatives de diversification des investissements pour une économie durable et compétitive. Des propositions objectives et pragmatiques ont été élaborées et seront soumises aux pouvoirs publics à l’effet de contribuer à l’amélioration de l’environnement des affaires.