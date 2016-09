Une rentrée minée ?

C’est pour aujourd’hui. La grande majorité des Algériens rompront avec la période estivale pour mettre les deux pieds dans la rentrée. En effet, une fois n’est pas coutume, ce seront les élèves, les universitaires et leurs enseignants, l’ensemble des fonctionnaires de l’Education, de l’enseignement supérieur et des autres administrations feront leur rentrée dans ce qu’on peut décrire déjà comme une immense foire nationale où les embouteillages en seront le principal décor. Cette double rentrée sera renforcé par un autre, parlementaire celle-là qui donnera à l’événement un surplus de «profondeur», à travers, notamment les discours des présidents des deux chambres du parlement et des réactions des leaders de l’opposition.

Bref, ce quatre septembre 2016 est un peu spécial pour toute la nation. ce sera la première fois dans l’histoire de l’Algérie indépendante que toute la composante sociale de la nation se réveillera à la même heure pour entamer une année que d’aucuns qualifient déjà de problématique à tout point de vu. Et pour cause, les réformes de l’Education et les résistances qu’elles rencontrent dans les milieux islamistes, le nouveau model économique et les critiques qu’il subit de la part des rentier et du clan des importateurs, ainsi que la pression sécuritaire qui s’exerce sur le pays et les grands défi que le peuple est censé relever, à travers une gestion sereine des élections législatives, sont autant de sujets qui donnent à 2017, une saveur, il faut le dire, assez particulière.

Mais connaître les défis et les attentes des citoyens ne suffit pas pour sortir indemne d’un exercice, assez particuliers, il faut bien l’admettre. Sur les 10 mois qui vont chevaucher 2016 et 2017, bien des tensions vont naître. Il va falloir bien négocier des virages, dont certains seront dangereux. Le gouvernement aura la lourde tâche d’expliquer, mais parfois réprimer. Les Algériens quant à eux, doivent avoir à l’esprit, qu’il y a plus à perdre qu’à gagner en suivant les oiseaux de malheurs. Tout le géni de ce peuple et l’efficacité de son gouvernement sera de savoir évoluer en terrain miné.

Par Smaïl Daoudi