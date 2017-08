<span style='text-decoration: underline;'>Suite aux menaces de la grève dans le secteur de la Santé</span>:<br><span style='color:red;'>Une rentrée sociale minée</span>

Après une trêve de quelques temps, le secteur de la Santé risque de connaître dès la rentrée sociale prochaine, des perturbations et ce, suite aux menaces des différents syndicats du secteur.

Ainsi, la Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP), a organisé hier, au niveau de son siège national sis à Alger, une conférence de presse pour aborder la situation actuelle du secteur de la Santé en Algérie. Trois points essentiels ont été abordés. Il s’agit notamment de l’affaire du décès d’une parturiente et son bébé à Djelfa le 26 juillet dernier où cinq personnes, dont trois sages-femmes et une gynécologue qui était en congé au moment des faits, sont actuellement incarcérées, la question décision du ministère de la Défense nationale d’exclure les médecins de la dispense du service militaire. Le troisième a porté sur les revendications socio professionnelles du secteur de la Santé.

Intervenant lors de cette conférence, le Dr. Chibane Naoufel, secrétaire général national du SNPSP, a accusé le ministère de tutelle d’être à l’origine de la situation actuelle du secteur de la Santé en Algérie. «Le responsable de la situation dans laquelle se trouve actuellement le secteur de la santé, est bien le ministère» a-t-il dit et d’annoncer «la tenue d’une rencontre avec tous les syndicats du secteur dès la rentrée sociale pour débattre la situation du secteur et d’exiger la révision du système de la sécurité sociale qui est géré dans le cadre de la loi de 1983 et la loi sanitaire datait de 1985».

Le même syndicaliste a déploré les conditions de travail pénibles, l’insécurité chronique dans les structures de soins, ainsi que l’ouverture anarchique des points d’urgences sans tenir compte des normes d’exercice et sans l’avis des conseils médicaux ou des conseils scientifiques. Selon lui, la situation dans les établissements publics est devenue insupportable, l’insécurité, le manque de moyens, le manque d’effectifs auxquels s’ajoutent l’insulte et l’invective.

Sur la question de l’incarcération des sages-femmes de l’hôpital de Djelfa, le conférencier a tenu à dénoncer l’«atteinte à l’intégrité physique et morale du corps médical. Selon lui, les professionnels du secteur de la Santé sont présentés à l’opinion publique comme «des criminels», des hommes et femmes «sans foi sans conscience». Il dira en outre, que les décès dans les hôpitaux publics «n’est pas nouveau». «Chaque jour on enregistre des cas similaires dans plusieurs régions du pays» souligne-t-il. Le Dr. Chibane a qualifié la note de la direction du service militaire, d’ «anticonstitutionnelle». «Comment se fait-il que les médecins et les paramédicaux sont exclus de la liste des citoyens bénéficiaires de la dispense du service militaire» s’interroge-t-il.

Il est à rappeler que le Syndicat national des sages-femmes, affilié à l’UGTA, a menacé également de recourir à la grève pour exiger la libération immédiate du personnel médical mis en détention provisoire suite à l’affaire du décès d’une parturiente et son bébé à Djelfa le 26 juillet dernier. Cinq personnes. Ainsi, elles revendiquent des conditions de travail décentes et demandent également une protection juridique pour cette catégorie du personnel de la santé, tout en exigeant la réparation du préjudice causé par la campagne de dénigrement menée contre les sages-femmes à travers certains médias.

Alger: Wahida Oumessaoud