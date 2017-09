<span style='text-decoration: underline;'>Au plan politique, scolaire, universitaire les choses se sont bien déroulées</span>:<br><span style='color:red;'>Une rentrée sociale sereine</span>

Le défi commun à tous, qui consiste à tenir le coup face à la crise financière, dont les effets seront de plus en plus visibles au sein de la société, doit être relevé à travers une action gouvernementale cohérente et surtout attentive au moindre soubresaut des scènes économique, sociale ou encore politique.

Les rentrées, parlementaires et scolaires se sont déroulées dans un climat social empreint de sérénité. Les députés et les fonctionnaires de l’Education nationale ont donc rejoint leurs postes de travail, sans qu’on n’enregistre aucun incident qu’il soit de nature politique ou syndicale. Les premiers dont les partis préparent déjà la prochaine échéance électorale, recevront le Premier ministre dans quelques jours. Le plan d’action du gouvernement sera débattu dans ce qui devrait être une ambiance détendue, même si les élus de l’opposition entendent interpeller le gouvernement sur nombre de questions. Il est clair que les joutes verbales gouvernement-parlement qui feront l’essentiel de l’attractivité de cette rentrée politique, marquera cette période riche en débat, notamment sur l’amendement de la loi sur la monnaie et le crédit. De fait, cette rentrée qui connaîtra quelques épisodes «passionnants», aura une coloration nettement politico-économique.

L’autre grande rentée universitaire, celle-là, donnera, dès aujourd’hui, le ton à ce qu’on appelle la rentrée sociale. En effet, bouclant les cérémonies de reprises du travail, les étudiants et leurs professeurs viendront s’ajouter à la masse d’Algériens qui reprennent le chemin du travail. Cela, se traduit systématiquement par une «hyperactivité» dans les grandes villes et forcément beaucoup d’encombrements dans l’ensemble des axes routiers principaux. Mais ce «désagrément», du reste, routinier, ne constitue pas le vrai repaire pour une rentrée sociale. Ce qu’il faut retenir, c’est plutôt l’absence de conflit au sein de l’université algérienne. Aucun appel à la grève, ni une remise en cause profonde de la démarche ministérielle n’a été enregistrée. Il semble donc que les partenaires aient trouvé un espace de dialogue, à même de favoriser une rentrée universitaire, visiblement réussie.

Il faut dire que pour tous les secteurs d’activité, les éléments du puzzle se mettent en place dans la durée. Aussi, il est clair que cette rentrée sociale n’est pas un phénomène statique. Il faut voir l’évolution de la situation les trois ou quatre prochaines semaines. Le défi commun à tous, qui consiste à tenir le coup face à la crise financière dont les effets seront de plus en plus visibles au sein de la société, doit être relevé à travers une action gouvernementale cohérente et surtout attentive au moindre soubresaut des scènes économique, sociale ou encore politique.

En effet, il faut savoir qu’au plan social, l’inflation qui a caractérisé cette rentrée, a certes été absorbée par un pouvoir d’achat encore correct, mais dans ce genre de secteur, les choses évoluent très vite, voire trop vite. L’exécutif doit trouver les outils de sa politique sociale dans l’immédiateté du moment. D’autant que le temps social et le temps économique ne marchent pas à la même vitesse. Au niveau économique, justement les défis sont multiples, ne peuvent pas se résumer en une rentrée sociale, mais les signaux doivent venir maintenant pour donner de la visibilité à la société. Le chef de l’Etat a évoqué dans son intervention au Conseil des ministres, la communication dynamique. C’est exactement la mission essentielle du gouvernement actuellement.

Il reste l’aspect politique de cette rentrée. Des élections à très proches échéances, des décisions majeures à tout point de vue, attendent une scène apparemment «mobilisée» au regard de la détermination de tous les acteurs à prendre part aux prochaines échéances électorales.

En fait, compte tenu de la difficulté de la situation, l’on peut affirmer que les Algériens ont fait une rentrée très responsable et apportent un démenti cinglant aux oiseaux de mauvais augure.

Alger: Smaïl Daoudi