<span style='text-decoration: underline;'>MCO</span>:<br><span style='color:red;'>Une reprise avec des absences et sans Belatoui</span>

Après un repos de trois jours, bien mérité, les verts et blanc d’El Hamri ont repris le chemin des entraînements lundi passé, à l’hippodrome d’Es Senia.

Une séance consacrée au volet physique, dirigée par l’adjoint, Mecheri Bachir, en l’absence de Belatoui, se trouvant en France. La séance s’est déroulée, en présence du président Belhadj et de ses proches collaborateurs, dont Krimo Hassani. Les coéquipiers de Heriet devaient poursuivre hier leur travail et passer aux choses sérieuses, avec le biquotidien, selon le programme arrêté par le staff technique. En effet, l’équipe d’El Hamri, qui est appelée à se regrouper à l’Hôtel « Phoenix », à partir d’aujourd’hui, est appelée à être au top de sa forme, pour tenter de conserver sa place sur le podium, durant la seconde moitié du championnat, qui ne sera pas de tout repos, pour le Mouloudia d’Oran. Conscients, de la difficulté de la mission qui attend les joueurs, à la phase retour, Baba ne veut rien laisser au hasard, notamment en mettant l’accent sur la discipline. Car certains joueurs ont pris un malin plaisir à sécher des séances d’entraînement. D’une manière générale, il faut le dire, que l’heure est au sérieux, pour cette équipe du Mouloudia d’Oran, qui devra se mettre au top, car un véritable défi l’attend. Elle n’a pas le droit de décevoir ses supporters.

Renfort de l’équipe, rien de concret à l’horizon

Les responsables du club sont en train de tout faire, pour chercher l’oiseau rare, afin de renforcer l’effectif, lors de ce marché des transferts hivernaux. Pour l’heure, aucun nouveau joueur n’a été annoncé officiellement, et on ne parle que de contacts et de négociations, sans rien de plus. Les dirigeants restent optimistes et ne perdent pas espoir, de pouvoir recruter de bons éléments, notamment en attaque, afin d’apporter un plus au secteur offensif. Ainsi, après l’échec quant à l’engagement de Benaldjia, Belaimeri et Aouedj, on nous apprend, que l’ex-attaquant de l’USMB, actuellement au MCEE Noubli, est dans le viseur des responsables d’El Hamri. Belatoui, qui connaît bien les capacités de cet élément, a donné son accord et s‘est même dit intéressé par ses services. Le coach espère que les négociations avec ce joueur puissent aboutir à son intégration, au sein de l’effectif d’El Hamri. D’autre part, on nous annonce, que l’attaquant du CRB Derrag est proposé, à la direction du club, vu que ce dernier a émis le souhait de quitter le club de Belouizdad. Mais il se trouve que Derrag est lié à son club par un contrat, donc n’a pas son destin en main. Il va donc falloir négocier sa lettre de libération. Selon quelques indiscrétions, le joueur aurait promis de ramener sa lettre de libération. Toujours dans le volet recrutement, on reparle encore de l’éventuel retour de l’ex Hamraoui Larbi Kamel, qui se trouve sans club depuis la saison passée, après avoir refusé de prolonger avec le MCO. Des échos font état, qu’il va négocier ces prochains jours avec Baba, pour sa réintégration parmi l’effectif d’El Hamri, en ce mercato d’hiver. De toute manière, Baba devra attendra le retour de France de Belatoui, qui était attendu hier, pour avoir son avis.

B.Sadek