<span style='text-decoration: underline;'>GC Mascara </span>:<br><span style='color:red;'>Une reprise sur fond d’inquiétude</span>

Face au retard de la reprise de la préparation, pour la prochaine saison, puisque nous sommes à 20 jours, de la clôture des signatures, tout est au point mort au sein du club, qui demeure orphelin, en raison de l’absence d’une nouvelle société.

Le président du CSA/GCM, Benhemna Mohamed, récemment élu à la tète du club amateur, a pour rappel, la prérogative de gérer uniquement les jeunes catégories, allant des juniors aux benjamins. Il s’est mis d’accord avec le SG de la SSPA/GCM Mouedène Abdelkader, (Dakoucha pour les intimes), pour entamer la reprise des entrainements, qui concerne l’équipe professionnelle et sa réserve, (U 21), qui a eu lieu mardi, au stade Meflah, sous la houlette de Kaddaoui Mohamed, Yessad Mohamed et Bouguech Ahmed, pour les gardiens de but, alors que Mekkaoui Abdelkader et Boungab Habib, ont été désignés pour l’équipe de réserve. Cette reprise tant attendue est suivie quotidiennement par un nombreux public.

Pour rappel, ce retard est en grande partie du à la confusion qui règne, autour de la SSPA/GCM, dont le DG Meriah Benali, qui comme chacun le sait à Mascara, avait été mis dans l’obligation de s’éclipser pour raison de santé, au profit de l’entrepreneur et ex président du club, Madani Boudali.

Cela avait été annoncé au cours de l’AG Elective du CSA/GCM, par le sénateur et ex président du club, Berrahal Benaoumeur. Ceci avait suscité un grand engouement, et avait été, dans les moindres détails, rapporté par notre journal. Mais hélas, après précisément, l’annonce de la mutation du Wali Salah El Affani, le virtuel remplaçant de Meriah, à savoir, Boudali Madani, se manifesta pour faire une déclaration lourde de conséquence, pour l’avenir du club. Car pour lui, il n’a jamais été question, de revenir au club. Ce fut la consternation eu sein de l’entourage du club, sachant qu’il ne restait que 20 jours, pour la clôture des signatures, et que jusque là, rien n’a été fait. Et déjà, les regrets du départ de Meriah ont commencé à être exprimés. De son coté, le Directeur de la DJS, Naoui Mehdi, mis sous pression par les supporters, nous confia, qu’à cause de cette histoire, il n’arrive plus a avoir le sommeil. Cependant, il déclare à notre journal, avoir prévu un plan « B ». En effet, il fut par la suite rassuré, de savoir que la reprise allait se faire, en attendant le retour de Meriah Benali, dont le registre de commerce de la SSPA/GCM était toujours en vigueur. Pour rappel, la veille de son départ, dimanche dernier à Tunis, pour subir une opération chirurgicale, le Boss du Ghali a été sollicité, par les amoureux du club, afin qu’il reste en place, sachant qu’il était la seule solution, pour faire démarrer convenablement le club. Ainsi, le staff technique qui est en train de faire de la prospection, au sein de prés de 60 joueurs, qui se sont présentés, pour passer des tests, ainsi que d’autres, qui étaient auparavant ciblés, et également les anciens, qui ont émis le vœu de rempiler. Donc, le retour du boss est très attendu, car financièrement, il est le seul à pouvoir ficeler les négociations entreprises par le staff technique et les dirigeants, avec les joueurs retenus, par la signature de contrats. Enfin pour comprendre l’engouement du peuple du Galia, chaque séance d’entrainement est suivie quotidiennement, par plus de 2000 supporters.