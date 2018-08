<span style='text-decoration: underline;'>AID EL ADHA A ORAN</span>:<br><span style='color:red;'>Une réunion de coordination pour réussir la campagne de collecte des peaux de moutons</span>

En application des directives du Ministre de l’intérieur et des collectivités locales pour réussir la campagne de collecte des peaux de moutons durant l’Aïd El Adha, initiée par le Ministre de l’industrie et des mines, dans l’objectif de booster l’économie nationale, le secrétaire général de la wilaya a tenu une réunion de coordination, avec tous les services concernés jeudi dernier, où il a appelé au respect strict des directives de la tutelle.

Les P/APC sont exhortés à œuvrer afin de réussir cette campagne en mobilisant tous les moyens humains et matériels nécessaires.

Le secrétaire général de la wilaya a affirmé également que les 03 centres d’enfouissement technique, (CET), de la wilaya seront ouverts durant cette fête religieuse, pour la collecte des peaux de moutons, pour les recueillir et les remettre aux tanneries par la suite.

Notons qu’à Oran, 250.000 peaux de moutons sont collectées durant cette fête religieuse. La Direction de l’Industrie et des Mines vise la collecte de 50% de cette quantité. 40 points ont été choisis, à travers les cités à forte densité démographique à Oran.

La collecte sera effectuée par les services des APC et des collecteurs privés, 60 camions seront mobilisés pour cette mission à travers les communes. Les peaux seront ensuite transférées vers les centres d’enfouissement technique de la wilaya où elles seront traitées avec du sel. Dans ce cadre, une quantité de 100 tonnes de sel a été déposée au niveau de ces centres.

Le traitement sera effectué par 40 spécialistes, activant dans les tanneries implantées dans la Capitale de l’Ouest. Il est à rappeler que cette opération a plusieurs intérêts, économique, environnemental et financier. Elle permettra ainsi la valorisation de l’industrie du cuir et la création de nouveaux postes d’emploi. Notons que plusieurs acteurs institutionnels, économiques, (publics et privés), relevant de la société civile, collaborent avec la Direction de l’Industrie et des Mines de la wilaya d’Oran, à l’instar des APC, EPIC CET, EPIC Oran Propreté. Des campagnes de sensibilisation au niveau local portant sur une communication de proximité, l’affichage dans les mairies et mosquées ont été également lancées à Oran pour atteindre les objectifs escomptés.

Fethi Mohamed