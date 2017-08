<span style='text-decoration: underline;'>En amical MCO 2 - CRT 0 </span>:<br><span style='color:red;'>Une revue d’effectif avant le stage de Tunisie</span>

Les Hamraouas ont disputé jeudi passé, leur troisième joute amicale, après la WAT et le MCS. En effet, pour avoir une idée fixe sur son effectif.

Le coach tunisien, Bouakkez a eu l’occasion de mettre toute sa troupe dans le bain, cette fois-ci, contre l’équipe du CR Temouchent, dans un match qui s’est déroulé sur la pelouse de Zabana. Pour ce faire, le technicien Hamraoui, a scindé son effectif en trois groupes, et chaque équipe a évolué durant 30 minutes. Ceci après concertation avec l’entraineur de Temouchent. Cette rencontre amicale, la dernière à Oran, avant le départ pour la Tunisie, s’est avéré un bon test. La partie a débuté tambour battant des deux côtés, notamment du côté des visiteurs, plus incisifs au départ, qui se procurent. Deux belles occasions de scorer. Fort heureusement, Nateche veillait au grain. Les hommes de Bouakkez se portent quand même en avant, et suite un premier ratage d’El Amali, Le jeune Frifer arrive à concrétiser une bonne occasion, à la demi-heure de jeu et ouvre la marque pour son équipe. Le score aurait été plus lourd, n’étaient-ce les ratages de Souibah, (28’), et de Hamdi, (33’). Equipe alignée 1ère mi-temps : Natèche, Lakhdari, Sebbah, Benamara, Ferrahi, Gherbi, Elamali, Bellal, Souibaah, Hamdi et Frifer. Dès l’entame de la seconde période, les Hamraouas obtiennent un penalty, que Tiaiba mit lamentablement hors du cadre. Les coéquipiers de Heriet, malgré de nombreuses tentatives de scorer, voient leurs efforts récompensés par une réalisation, suite à un penalty bien transformé, par l’attaquant Bentiba, (72’). Equipe alignée en 2e mi-temps : Della, Bendjelloul, Allali, Ouchene, Heriat, Tiaiba, Boudoumi, Bentiba, Aoued, Toumi et Helaimia (Blaha 60’). La 3eme mi-temps, a vu une équipe essentiellement composée de jeunes, qui a terminé le match et le score final de 2 à 0, en faveur du MCO, en restera là. On notera la présence de la dernière recrue estivale Allali, (ex MOB), qui a été aligné en seconde période par Bouakez, qui a eu l’occasion de le superviser et de le voir à l’œuvre. Mais le seul point négatif, relevé au cours de ce match, c’est l’altercation entre le défenseur Sebbah et le nouveau venu El Lamali, qui a eu lieu à la fin de la première mi-temps. Les deux joueurs calmés une première fois, ont failli en venir aux mains sur le banc des remplaçants, n’était-ce la présence des joueurs et l’intervention du manager général, Haddou Moulay, de même que du secrétaire du club et de Salem Fodil. En fin de partie, le coach Bouakez mi-figue, mi-raisin, s’est montré quelque peu satisfait, surtout du côté mental et de certains éléments, qui ont de bonnes capacités : « On devra tout revoir avant notre départ pour la Tunisie, pour le stage d’intersaison. Mon but lors de ce match face à Temouchent, était de donner la chance à tout le monde, et surtout mettre les joueurs en jambes. Dans l’ensemble, je suis satisfait de l’amélioration en matière de travail,, mais je le dis, il nous reste beaucoup à faire ». Dira Bouakez. S’agissant de l’altercation entre Sebbah et El Lamali, le coach tunisien s’est montré intransigeant : « Je ne pardonnerai jamais ce genre de dépassement, et je ne badine pas avec la discipline. Certes, on peut concevoir cela, comme une motivation de la part des joueurs, qui souhaitent gagner une place de titulaire, mais avec moi, ce n’est pas de cette manière. Je ne vais donc pas laisser la chose, et croyez moi, chacun sera mis à sa place ». Conclura-t-il.

B. Sadek