Une saison estivale 2018 moins pénible que les précédentes?

Installé il y a neuf mois à la fin juillet 2017 aux commandes de la wilaya d’Oran, M. Mouloud Chérifi s’apprête à faire face au pari de la réussite de «sa première saison estivale». Un pari dur à tenir, quand on sait que bien d’autres avant lui, de Bédrissi à Zaalane en passant par Kouadri, Zoukh ou Sekrane, n’ont pas forcément obtenu les résultats escomptés en matière d’amélioration des conditions de séjour des estivants sur les plages du littoral oranais. On sait par ailleurs, que contrairement à bon nombre de ses prédécesseurs, le Wali en poste n’a pas attendu les derniers moments pour prendre en charge à bras le corps le dossier de l’entretien, du nettoiement des plages et de l’amélioration urbaine à travers les communes côtières. La dernière opération en cours, lancée en début du mois d’avril, concerne le nettoiement des 32 plages autorisées à la baignade. Une action d’envergure mobilisant des moyens humains importants et pilotée par une cellule installée au niveau du Cabinet du Wali. Et hier, on apprenait par un confrère de la presse locale, que de fermes instructions du wali, ont été adressées aux maires des communes côtières de Bousfer, d’El-Ançor et d’Aïn El Turck pour cerner et organiser les aires de stationnement, notamment en matière de d’appliquer le processus de perception des taxes de concession durant la saison estivale. Ces directives, explique-t-on cette année encore, visent à assainir la situation marquée depuis des années par le laxisme et l’anarchie totale. Selon des sources reprises par la presse, une commission sera installée dans chacune des trois APC, «pour recenser les espaces de stationnement de véhicules durant la saison estivale». Il sera ensuite procédé nous dit-t-on, au lancement d’un avis d’adjudication pour la gestion de ces aires de stationnement sur les espaces retenus. Mais pour les observateurs avertis, connaissant les pratiques et les mentalités de bon nombre d’énergumènes squattant chaque été ce créneau du «gardiennage des voitures ou des «solariums sauvages», il n’est guère évident que tout va se dérouler «normalement, calmement et dans le «meilleur des mondes». «Le désordre en ce domaine, ne pourrait être maîtrisé de manière totale» avoue un élu de l’APC d’Ain El Turck qui rappelle l’échec partiel ou total de presque toutes les anciennes instructions émanant du Ministère de l’Intérieur et visant à réglementer la concession des parcelles de plages et des parkings. On sait que dès son arrivée à Oran, le Wali a engagé une stratégie d’assainissement et d’entretien de l’environnement urbain, axée sur une approche pragmatique de résolution des problèmes et des «points noirs», un à un, avec courage et détermination. Ce qui permet d’espérer une «saison estivale 2018» moins pénible que les précédentes pour les nombreux estivants. Pourquoi pas.

S.Benali