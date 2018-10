La compagne contre l’Algérie dans le dossier des migrants ne faiblit pas. Après un faux répit, voilà que cette fois, le coup vient du représentant de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) dont le bureau est au Niger, Felipe Gonzalez Morales, qui a fait fi de toutes les séances diplomatiques, pour pratiquement dicter, en forme d’injonction, à l’Algérie de changer sa politique.

Les mots utilisés par le sieur Morales sont à la limite de ce que permet la tolérance. En effet, le représentant onusien a dépassé toutes les limites en écrivant “J’appelle le gouvernement algérien à cesser immédiatement les expulsions collectives de migrants africains vers le Niger”. On aura beau tourner cette phrase dans tous les sens, on est en face d’un ordre que se croit permis Felipe Gonzales Morales. Un ton que l’on n’a pas entendu ailleurs en direction d’autres pays (européens) qui se sont permis de laisser des milliers de personnes errer en Méditerranée plusieurs semaines avant de les autoriser à accoster à un port espagnol, alors qu’il y avait plusieurs malades et des enfants affamés.

L’Algérie n’a pas tardé, à travers un communiqué, à répondre à la sortie de route du représentant onusien, rappelant que « le gouvernement algérien a sollicité des explications du représentant de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) dont le bureau au Niger a changé de vocation pour devenir un vecteur de propagande alimentant et entretenant,depuis des mois, une campagne de désinformations contre l’Algérie”.

L’Algérie a encore signifié qu’elle ne cédera pas devant de telles allégations et souligné qu’elle continuera les opérations de reconduite aux frontières des migrants illégaux dans le respect de la dignité des personnes, en application des lois de la République, en conformité avec les dispositions des conventions internationales ratifiées et en application des accords bilatéraux de réadmission”.

Il ne faut pas être dupe pour comprendre que toute cette campagne a pour objectif final de forcer l’Algérie à accepter de se transformer en zone tampon, permettant de parquer les migrants africains et les empêcher de regagner les rives européennes. Une demande qu’Alger a clairement refusé, ce qui en tout point de vue, n’a pas été du goût de nos voisins du Nord qui continuent leurs pressions à travers ces campagnes menées de l’intérieur comme de l’extérieur du pays, avec toutes sortes de fausses informations. Mais l’Algérie est souveraine dans ses décisions et elle n’a nullement l’intention de se plier aux injonctions de Paris ou tout autre capitale ou à leurs satellites ici même en Algérie.

Par Abdelmadjid Blidi