<span style='text-decoration: underline;'>MRH Bounif | Nationale une | Volley Ball </span>:<br><span style='color:red;'>Une salle SVP !</span>

Crée en 1986 et présidée par M. Boudia Mohamed, cette association englobe toutes les catégories : école – benjamins – Minimes – Cadets – Juniors – Seniors pour les garçons. Pour le moment, les filles sont enrôlées dans les catégories, (école et Benjamines).

M. Bendouba Ali est l’entraîneur en chef de l’équipe Fanion. Malheureusement, tous ces athlètes s’entraînent et reçoivent à Gdyel, alors qu’une salle inaugurée en 2005 à Bounif est inopérationnelle, et ne fut qu’un mirage pour les pratiquants des différentes disciplines. Elle est loin de répondre aux normes et enregistre beaucoup de lacunes. Pourtant, ce club fut classé à la seconde place en championnat et à la 3ème place en play-off, (séniors), malgré la rude, concurrence. Il a fourni des joueurs chevronnes à l’équipe Nationale, « espoirs », les athlètes Aboudi Abdelillah et Majidi Mourad. Malgré les moyens limités, cette association lutte contre vent et marée, en espérant un soutien et un meilleur égard, de la part des autorités locales, (APW-APC-DJS). Les résultats enregistrés sont spectaculaires, et tout l’honneur reviendra à l’équipe dirigeante, composée du président – staffs technique et médical, et surtout Mr. Zaouch Ahmed, trésorier général, qui est une véritable cheville ouvrière du club. Ainsi, Bounif est représenté différemment par ce sport en filet, qui crée du spectacle, mais prive les parents et familles de joueurs, pour assister aux compétitions palpitantes. Leur encouragement pourraient être une bouffée d’oxygène, qui les motiverait davantage, pour se surpasser aux cours des joutes au sommet.