<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Une série de conférences sur la culture de la paix et de la réconciliation programmée</span>

Une série de conférences sur la culture de la paix et de la réconciliation est programmée du 4 au 9 mars dans nombre de wilayas du pays, a-t-on appris lundi à Mostaganem du président de l’Union mondiale du soufisme.

Ces conférences qui seront abritées par les wilayas de Mostaganem, Tiaret, Oran, Mascara, Bejaia et Alger, a précisé Mahmoud Chaalal, seront encadrées par le guide général du soufisme de l’Union mondiale, Dr M’hamed Echahoumi El Idrissi. La série de rencontres, qui ciblera plusieurs couches de la société dont les jeunes et les femmes, sera entamée à Tiaret et clôturée à Mostaganem, a-t-il ajouté. Elle vise à mettre en exergue le rôle et missions de l’Union mondiale du soufisme au service de la nation musulmane en tant que force spirituelle sociale, économique et à instaurer la culture de la paix et de la réconciliation entre individus et sociétés du monde musulman, a souligné Mahmoud Chaalal. Ces conférences ont pour finalité d’accompagner des jeunes de l’Union mondiale du soufisme, basée à Alger en 2016 sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. L’union a entamé, depuis sa création, des tournées dans plusieurs régions du monde pour expliquer la référence mohamédienne dans le traitement des sujets et enjeux actuels et faire connaître l’union. Le président de l’Union mondiale du soufisme a indiqué que cheikh M’hamed Echahoumi El Idrissi a été désigné dernièrement conseiller aux affaires scientifiques et relations internationales du conseil de l’Union mondiale des jeunes d’El Azhar.