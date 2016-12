<span style='text-decoration: underline;'>Spécial vacances scolaires </span>:<br><span style='color:red;'>Une série de films pour enfants à la cinémathèque</span>

La cinémathèque d’Oran orga nise, du 24 au 31 décembre en cours, un spécial vacances scolaires portant sur la projection de films pour enfants. Il s’agit de deux séances de projection, chaque après-midi, de films d’animation, selon un communiqué de la cinémathèque d’Oran remis samedi à l’APS.

A l’affiche, figurent en bonne place, «les aventures de Tintin» et «Porco Rosso» du japonais Hayao Miazaki, a-t-on indiqué. La journée du dimanche verra la projection de «Arjun, le Prince Guerrier » de l’Indien Arnab Chaud’Uri et «Tarzan», une coproduction américano-allemande signée par Reinhard Kloss. Deux autres films d’animation signés par le japonais Hayao Mizaki seront projetés lundi après-midi, à savoir «Ponyo sur la Falaise» et «Kiki la petite sorcière ». Les films «La colline aux coquelicots » et «les voyageurs de Gulliver» sont également au programme de cette semaine spécial vacances scolaires. Le jeune public aura droit également à d’autres films genre fantastique «Harry Potter» et autres films d’animation tels que «Le chien du Tibet», ayant un grand succès.