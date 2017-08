Depuis que le gouvernement a décidé de mettre un terme aux importations tous azimuts, les chiffres des importations ont reculé de plus de 10 milliards de dollars. Les informations sur les performances de notre commerce extérieur, sont rendues publiques régulièrement. La sagesse populaire veut que la baisse des importations nous éloigne du précipice. Il faut savoir, en effet, quelques milliards de dépenses en moins, donne au pays quelques mois de répit en plus. L’équation s’en trouve donc simplifiée et si le pétrole devait s’assécher à un temps «T», les Algériens connaîtront une situation dramatique, dans les mois qui suivent. C’est dire l’importance du sursis de quelques mois, en ces temps de capitalisme sauvage où des pays entiers font faillite.

Ces économies ne relèvent pas du hasard. L’exécutif Tebboune et avant lui, celui de Sellal, ont tenté beaucoup d’astuces pour renverser la vapeur. Les délégations étrangères de ministres et de chefs d’entreprises se sont succédé en Algérie durant ces trois dernières années. Mais jusqu’au trimestre qui a précédé celui des bonnes nouvelles, cela n’a pas mis un terme au principal souci qui reste la réduction de la facture d’importation. Le Premier ministre en a fait l’une des priorités de son gouvernement et l’a clairement fait savoir à la réunion d’avant-hier avec l’UGTA et le patronat. Mais, il est entendu que cela a déjà été le principal casse-tête du premier gouvernement de Ahmed Ouyahia dans le milieu des années 90.

C’est dire que la problématique ne date pas de la crise de 2014. Elle remonte aussi loin que la naissance même de l’Etat algérien. Tous les gouvernements qui s’étaient succédé à la tête du pays, ont tous fait vivre les Algériens dans la hantise des importations sans contrepartie d’exportation. Il eut des périodes de disettes et d’autres de dépenses effrénées. Il est grand temps de retenir la leçon des crises financières successives que traverse l’Algérie aux fins de mieux réguler le commerce extérieur du pays. En d’autres termes, il ne faut ni trop serrer ni lâcher la bride. Or, à voir l’empressement à faire gager au pays quelques mois de répit, le gouvernement actuel semble encore dans le cycle. On en sortira qu’à la faveur de la diversification de notre économie. Il n’existe aucune autre alternative.

Par Smaïl Daoudi