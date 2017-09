Une seule main ne saurait applaudir…

«Nous ne pouvons plus nous permettre de rafistoler ou de bricoler» a souligné à juste titre le Maire d’Oran, en évoquant un grand projet d’aménagement du site urbain allant de la place du 1er Novembre jusqu’à la promenade Létang. Il s’agit nous dit-on, d’un projet d’envergure devant offrir aux Oranais, un vaste espace de promenade et de détente». Et selon notre confrère qui rapportait hier l’information sur les colonnes de Ouest Tribune, le maire d’Oran M. Boukhatem Noreddine a indiqué, qu’une étude est en cours devant définir le meilleur schéma d’extension de la place du 1er Novembre vers l’ex- Centre d’information de l’ANP, intégrant la réhabilitation du Palais du Bey, avec l’ouverture d’accès sur le balcon d’espaces verts donnant sur la mer. Le projet sera complété par des travaux de restauration de la promenade Létang et d’autres actions d’aménagement de l’ex-Centre d’information de l’ANP, tout en préservant l’aspect architectural, en sauvegardant les arbres centenaires existant sur le site et en intégrant harmonieusement le monument historique, le Palais du Bey, dans cet espace urbain privilégié par les habitants d’Oran et tous les visiteurs de la ville. Que dire sinon applaudir à cette initiative du Président de l’APC d’Oran, connu pour son indéfectible amour et engagement sur le front du développement et du progrès de la Capitale oranaise. Malheureusement, l’enthousiasme et l’optimisme connaissent ici leur limites, tant la ville a souffert par le passé et même encore de nos jours, de certains discours populistes, ne servant qu’à l’entretien des illusions. Dans les années 80, les anciens Oranais s’en souviennent, il était beaucoup question d’un grand projet d’aménagement de cette même zone urbaine, intégrant les grands monuments du patrimoine architectural de la place d’Armes, le site historique du Château Neuf et la promenade Létang. Une grande étude a même été financée et réalisée par un bureau d’études de l’ex-Yougoslavie, tandis qu’un vaste programme de réhabilitation et de restructuration du vieux quartier de Sidi El Houari, était arrêté et devait être lancé. Mais à l’époque, les partisans de la marginalisation outrancière d’Oran et de sa région, voyaient «leur» Algérie autrement. Durant des décennies, Oran allait cumuler des déficits scandaleux, dans tous les secteurs de la vie collective. Ce n’est qu’au début des années 2000, que la ville allait commencer à guérir ses plaies, avec notamment, l’adduction en eau potable et douce, après un siècle d’eau saumâtre, consommée par les Oranais. «Oran, ton eau est salée, mais je la trouve bien douce», chantait un vieux refrain, résumant bien la soumission forcée et l’absence de toute implication citoyenne dans la gestion des affaires collectives. Aujourd’hui, la démocratie participative balbutiante, permet au moins d’évoquer les vieilles tares, les carences et les dérives qui ont conduit Oran à des situations urbaines inextricables et des incohérences hallucinantes. Le Maire en poste, Norredine Boukhatem, qui dénonce avec courage le laxisme contagieux, le rafistolage et le bricolage, peut, au mieux, nourrir un léger espoir d’un renouveau, à travers ses annonces de projets ambitieux. Mais comme dit l’adage, «une seule main ne saurait applaudir…».

Par S.Benali