<span style='text-decoration: underline;'>L’espace public accaparé</span>:<br><span style='color:red;'>Une situation de non-droit</span>

Incroyable, mais vrai ! Chacun fait ce qu’il veut chez nous. Ça fait longtemps déjà que la presse fait état de l’accaparement de l’espace public et du stationnement sauvage mais de là à s’octroyer un terrain pour en faire un parking privé et exiger le payement d’un montant précis comme c’est le cas au quartier des Planteurs, c’est carrément l’anarchie. La photo ci-contre montre clairement cette situation de non-droit. «Le contrevenant» affiche le prix de 70 dinars pour le stationnement d’un véhicule sans que cela n’attire l’attention de personne. Et en plus ce «parc» se situe sur la voie principale menant à la place des Planteurs au vu et au su de tout le monde.