<span style='text-decoration: underline;'>Visite d’inspection du wali Chérifi à Aïn El Türck </span>:<br><span style='color:red;'>Une situation peu reluisante !</span>

Lors de sa visite d’inspection effectuée jeudi dans le chef lieu de la daïra d’Aïn El Türck, le wali Chérifi Mouloud a dû se rendre compte de la situation peu reluisante qui y sévit. Et il va falloir faire preuve de beaucoup d’ingéniosité pour réhabiliter ce qu’il y a à réhabiliter, mais à quel prix !

Le trésor public devra à nouveau être sollicité pour relancer certains projets en souffrance, à l’instar du programme des 300 logements LPP d’El Bahia, initié en 2013 mais stoppé net à moins de 30% de sa réalisation en raison de la défaillance de l’entreprise de réalisation, sans laisser d’adresse.

La structure en béton des blocs a été sérieusement entamée par l’érosion et nécessite une profonde expertise du CTC. Faute d’un verdict positif de la part de cet organisme pour la reprise du chantier, il serait probablement procédé à sa démolition. Les locaux commerciaux destinés aux jeunes chômeurs répartis entre les quartiers de Bouisseville, Haï Bensmir et El Bahia, jamais occupés par leurs bénéficiaires depuis leur attribution, 03 ans auparavant, tombent tout bonnement en ruine. Les lieux ont subi des actes de vandalisme humains et climatiques ; la boiserie, la plomberie, les installations électriques, ne sont plus qu’un amas de ferrailles. Les lieux ne sont plus fonctionnels et de surcroît, dangereux à la fréquentation. Là aussi, la réhabilitation des lieux va nécessiter un gros sacrifice financier de la part des pouvoirs publics pour humaniser les lieux et les réactiver aux fins d’accueillir les activités commerciales, pour peu que les bénéficiaires daignent les rejoindre.

Le nouveau marché de proximité de Haï Nakhil, et destiné aux vendeurs à l’étalage recensés au marché municipal d’Aïn El Türck, ne connait pas un meilleur sort, puisque depuis son inauguration en 2018, il demeure hermétiquement fermé pour ne pas dire tout simplement abandonné par les dizaines de bénéficiaires qui continuent d’occuper de manière informelle leurs places au marché municipal, apparemment pour une affaire de rentabilité, profitant surtout de la complaisance et de la passivité des autorités locales. Il faudra en réalité plus d’une visite aux pouvoirs publics pour cerner dans leur globalité, les défaillances que traine depuis des années cette commune, dont le cumul a fait que celles-ci sont devenues pratiquement insolubles, à moins de casser la tirelire avec toutes les conséquences que cela a sur la trésorerie publique. Il y a les problèmes invisibles à l’œil nu, mais dont le ressenti sur le cadre de vie des citoyens, est tragique, à l’instar de celui de l’approvisionnement en eau potable, en raison de la défectuosité du réseau AEP de la commune, ou de la remise en marche des deux stations de dessalement. Des financements lourds sont nécessaires pour les réhabiliter, mais qui doit payer les factures, puisque le ministère des ressources en eau, n’ose pas débroussailler le dossier.

L’on n’ira pas jusqu’à soulever les dossiers de la ZET ou du foncier en général, la presse s’en charge de manière assidue avec la multitude de scandales qui les caractérisent, mais on se limitera dans cette édition au cadre de vie du citoyen, malmené par tant d’indispositions dues à la négligence et au laisser-aller. Les recommandations du wali lancées en direction des responsables locaux, ont, encore une fois été fermes, reste maintenant à les faire appliquer sur le terrain et de manière efficiente. Car ce sont les mêmes problèmes qui trainent depuis des années, d’une assemblée à une autre, sans qu’aucune d’entre elles, ne veuille en assumer la responsabilité. Lors de sa rencontre avec quelques citoyens, le chef de l’exécutif devait certainement confirmer ses appréhensions ou sur les capacités des responsables locaux à gérer de banales situations ou leur mauvaise foi, car comme dit l’expression, l’actif gère le passif. C’est le contraire qu’entend le commun des citoyens à Aïn El Türck.