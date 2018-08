La statue d’Ain el Fouara de Sétif a été restaurée et inaugurée. L’information pourrait passer pour banale en d’autres temps mais c’est loin d’être le cas aujourd’hui où la pensée extrémiste refait surface avec des manifestations qui rappellent de bien mauvais souvenirs. Il faut, à ce sujet, rappeler que cette statue a été vandalisée par un barbu présenté comme un malade mental qui s’était acharnée sur cette œuvre de plus de 100 ans avec un marteau et un burin.

En l’inaugurant ce samedi, le ministre de la culture a eu des mots forts en déclarant que l’Etat ne permettra pas une désertification culturelle. L’allusion est ici clairement faite par rapport à tous ces mouvements de contestation observés ici et là à travers le pays où les conditions sociales des citoyens ont été exploitées par certains obscurantistes pour s’attaquer aux évènements culturels programmés en cette saison estivale. La manifestation la plus provocatrice a été enregistrée à Sidi Bel Abbés où des individus ont pris possession de la place en face de la maison de culture où devait se dérouler la première nuit du festival du rai et y ont effectué la prière du maghreb, dans ce qui s’apparente à un bras de fer et un calcul instrumentaliste de la colère des Algériens face à leur quotidien difficile .

On sait par ailleurs qu’au lendemain de l’acte de vandalisme sur la statue d’Ain el Fouara, des voix s’étaient élevées pour exiger de ne plus la remettre à sa place et d’aller la cacher dans un musée ou ailleurs. Une tentative claire des nouveaux inquisiteurs qui veulent déjà jauger leurs forces et leur influence au sein de la société, exactement comme ce fut le cas dans le début des années 90. Là aussi la réponse du ministre a été claire ; « La statue d’Aïn Fouara demeurera à sa place et ne sera jamais déplacée au musée ou ailleurs, (…) mitoyenne au tramway de la ville, elle accompagnera le développement et accroîtra sa valeur historique et culturelle ».

Cette offensive des islamistes ne date pas d’aujourd’hui puisque auparavant déjà, une guerre ouverte a été déclarée dans le secteur de l’éducation où la ministre de tutelle a été la cible de critiques abjectes et infondées pour casser l’école algérienne et la maintenir sous la tutelle des obscurantistes. L’annulation de plusieurs galas ce mois ci et la démonstration de force à Bel Abbés et ailleurs entre dans le même cadre de la déstabilisation du pays, avec tout l’art de la manipulation que l’on connaît aux extrémistes qui ont fait de l’islam un outil pour leurs desseins politiques.

L’Algérie qui a traversé l’une des décennies terroristes les plus sauvages de l’histoire contemporaine ne peut se permettre après tant de sacrifices et de morts, de replonger une autre fois dans le même enfer.

Par Abdelmadjid Blidi