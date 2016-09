Une surenchère

L’âge de départ à la retraite est devenu un sujet de débat, dans notre pays, depuis que le gouvernement avait annoncé qu’il sera fixé à 60 ans. Désormais, la retraite anticipée aura vécu. Une disposition qu’a tenu à rappeler, encore une fois, le Premier ministre lors de sa visite de travail à la wilaya de Saïda.

Et si cette décision, du gouvernement, semble couler de la source même de la logique, on ne comprend pas la position de certains syndicats, partis et même une partie de la presse, qui s’élèvent contre cette décision. Dans le monde entier, l’âge de 60 ans est déjà un âge inacceptable pour sortir en retraite, puisque la moyenne générale est de 62 ans, alors qu’elle atteint les 65 ans dans certains pays.

Il n’y a que chez nous, que les gens ouvrent droit à la retraite à l’âge de 50 ans. Un âge où, ailleurs, on commence à peine à amorcer la dernière ligne droite de sa vie professionnelle. Le plus dramatique dans la position de ces anti-retraite à 60 ans, c’est qu’ils ne s’appuient sur aucune logique économique ou sociale. Ils se contentent de se barricader derrière la seule notion d’acquis des travailleurs.

Un argument totalement désuet et infondé, puisque la retraite anticipée n’a jamais été un acquis, mais un choix imposé par le FMI à l’Algérie en 1997. Et là, une petite parenthèse historique s’impose, puisque avant cette date de 1997, l’âge légal de départ à la retraite était de 60 ans en Algérie, mais vu les désastreuses conséquences de la crise financière post—1986 sur le pays, le FMI avait exigé de l’Etat algérien de revoir cet âge à la baisse. Autrement dit c’était un licenciement déguisé auquel l’Algérie devait se soumettre sur injonction de l’institution financière internationale.

Aujourd’hui, cette décision n’a rien de révolutionnaire, puisqu’il ne s’agit que de revenir à la norme. Une norme qui aura le mérite, et c’est là un argument de taille, de sauver la Caisse nationale de retraites dont l’équilibre financier est sérieusement menacé. Une situation qui aura, à moyen terme, des conséquences fâcheuses sur la pension des retraités qui risque de baisser ou même de disparaître, si le gouffre financier de la CNR continue.

Pour nous résumer, disons simplement que cette campagne « anti retraite à 60 ans », ne cache, en réalité, qu’une campagne politicienne qui se soucie très peu des droits et acquis des travailleurs algériens, comme voudraient nous le faire croire ses promoteurs, dont les desseins sont loin d’être innocents et surtout pas logiques du tout.

Par Abdelmadjid Blidi