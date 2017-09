<span style='text-decoration: underline;'>Occupation de l’espace public</span>:<br><span style='color:red;'>Une taxe de 50 DA pour les marchands ambulants</span>

L’APC d’Oran, vient d’adopter par délibération, l’application d’une taxe pour les marchands ambulants, activant au niveau du territoire de la commune, dans un souci d’organiser le marché informel et surtout augmenter ses ressources financières qui sont très faibles, eut égard aux charges faramineuses auxquelles cette grande collectivité locale doit répondre. C’est aussi pour mettre au goût du jour, l’époque où la mairie avait adopté le recours au «Goumreg», un agent communal, chargé de percevoir les taxes, auprès des marchands ambulants de fruits et légumes qui sillonnaient les rues de la ville, à l’aide d’une charrette hippomobile. Aujourd’hui, les charrettes sont interdites à travers les douze délégations communales de la ville d’Oran. Les étals doivent être fixes et limités dans le temps souligne-t-on. Cette option s’applique également, aux vendeurs qui exposent leurs marchandises à même la chaussée et que l’on surnomme «Ferracha», ceux qui squattent les rues de M’dina J’dida. Selon le directeur de l’Administration générale (DRG) de l’APC d’Oran, le montant de cette taxe journalière a été fixé à 50,00 DA, contre la remise d’une quittance. Cette même source a indiqué, que l’administration communale a engagé une réflexion, concernant les cités dépourvues de marchés et pour lesquelles, des choix de sites appropriés, doivent être étudiés pour éviter d’éventuels désagréments et préserver l’environnement. Il sera proposé par exemple, à la cité Emir Abdelkader, un site situé près de la pouponnière, pour accueillir les marchands, uniquement durant la matinée estime-t-on auprès des services concernés.

Abdallah.B