Dans le Golf, la tension est palpable. Les différents mouvements de troupes donnent l’impression que quelque chose de bien grave est en train de se préparer. Et si on ajoute à tout cela les déclarations des uns et des autres, on croirait que l’on n’est pas très loin d’une guerre qui couve depuis des années, déjà. En effet, entre l’Iran et les Etats-Unis, les choses se sont brusquement dégradés depuis la venue aux affaires du nouveau président américain Donald Trump, mais jamais on n’a senti le souffle de la guerre aussi proche qu’il ne l’est depuis une semaine.

Pourtant, et malgré cette impression générale d’inquiétude, nous sommes en face d’une grande partie de poker menteur, où les protagonistes de ce conflit latent soufflent le chaud et le froid, chaque jour. Du coté de la Maison Blanche, le trait est poussé à l’extrême et des déclarations entre les différents responsables sont presque contradictoires. Entre le langage guerrier du conseiller à la sécurité du président américain, John Bolton et celui de Donald Trump lui-même qui s’est dit contre toute tentation d’enclencher une guerre contre Téhéran, on ne sait plus de quoi est faite la stratégie américaine.

De l’autre coté, c’est-à-dire chez les Iraniens, le langage n’est pas aussi clair là aussi, puisque entre le ton guerrier du chef de l’armée et les subtilités du ministre des affaires étrangères, la différence est bien ancrée et les deux pays semblent tenir à souffler le chaud et le froid et surtout se garder de paraître comme le déclencheur d’une guerre qui finira à coup sûr par faire exploser une région déjà sérieusement secouée par d’autres conflits meurtriers. Mais tous les deux ne cachent pas pour autant leur grande assurance quant à la victoire si jamais guerre il y aura.

Donc, nous ne sommes pas en plein roman de Tolstoi « guerre et paix » mais en cette nouvelle doctrine américaine de « ni guerre ni paix ». Un « ni guerre, ni paix » qui met le monde dans une tension permanente dans les quatre coins de la planète et qui fragilise tous les processus de paix où qu’ils soient.

Mais au Golfe, plus qu’ailleurs, une guerre serait une catastrophe à grande échelle dont le monde ne s’en remettra jamais, car nous sommes là dans une région riche en pétrole et qui est le soutien incontesté de toutes les économies du monde.

Par Abdelmadjid Blidi

Gaïd Salah en visite de travail et d’inspection à Ouargla à partir de dimanche

Le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd

Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire effectuera, à partir de ce dimanche, une visite de travail et d’inspection à la 4ème Région militaire à Ouargla, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. «Le Général de Corps d’Armée procèdera, lors de cette visite, à la supervision des tirs de contrôle, conformément à la directive opérationnelle», précise la même source. Il présidera également «des réunions d’orientation avec les cadres et les personnels de la 4ème Région militaire», ajoute le MDN.