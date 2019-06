<span style='text-decoration: underline;'>Aïn El Türck </span>:<br><span style='color:red;'>Une tentative de braquage d’une bijouterie déjouée</span>

Une tentative de braquage d’une bijouterie sise à Haï Bensmir, non loin de la place Vassas à Aïn El Türck qu’allaient commettre, en milieu d’après midi, deux jeunes hommes, déguisés tous les deux en « Jelbab» et Niqab, tenue vestimentaire islamique pour femmes et portant de grosses lunettes de soleil, a été déjouée mercredi par les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra d’Aïn El Türck, apprend-on de sources policières. En effet, agissant sur informations, les éléments de la PJ ont pu localiser les deux malfrats aux environs de Haï Bensmir, vêtus de leurs déguisements.

L’un d’eux est un franco-algérien. Au moment de l’intervention, le franco-algérien est arrêté tandis que son compagnon a profité de la mêlée pour prendre la fuite. Lors de sa déposition au commissariat, l’individu arrêté ne maîtrisant aucun mot en langue nationale, a avoué avoir eu l’intention de braquer la bijouterie en question, sans donner d’autres précisions, mais il réclamera la présence d’un avocat.

L’histoire de ces deux malfrats qui a fait le tour des réseaux sociaux est tout aussi rocambolesque vu le stratagème choisi, en optant pour un déguisement en tenue traditionnelle féminine, certainement dans le but d’être identifiés par la population mais également par la police plus tard, lors de leur intrusion dans la bijouterie, certainement équipée d’une caméra de surveillance.

Allaient-ils passer à l’acte au moment de leur interpellation? C’est ce que tentera d’élucider le magistrat instructeur près le tribunal d’Aïn El Türck, en attendant que soit identifié le complice contre qui sont lancées des recherches.

Karim Bennacef