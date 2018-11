<span style='text-decoration: underline;'>Aéroport international d’Alger </span>:<br><span style='color:red;'>Une tentative de transfert illégal de devises à l’étranger déjouée</span>

Les services de la police des frontières (PAF) de l’aéroport international d’Alger ont mis en échec, récemment, une tentative de transfert illégal de plus de 38.000 euros, a indiqué samedi, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

«Les services de police des frontières ont arrêté un individu qui s’apprêtait à quitter le territoire national à destination de Dubaï en possession de 38.100 euros, un montant qui dépasse la somme autorisée à faire sortir sans déclaration. La somme en devise a été saisie et transférée aux services compétents pour finaliser les procédures légales», a précisé la même source. A Oran, et suite à la réception de plusieurs plaintes portant retrait d’argent des comptes CCP à l’insu de leur propriétaires, les services de police ont élucidé l’affaire du détournement d’argent de 62 personnes. Une procédure qui a permis l’arrestation de 2 suspects. Dans la wilaya de Skikda, 2 kg de kif traité destiné au trafic ont été saisi et “ suspects arrêtés par les forces de police. Les éléments de police de la daïra d”Azzaba ont arrêté quatre (0′) individus à bord d’un véhicule, après sa soumission au contrôle de sécurité, en possession de deux (02) kg de kif traité. Les suspects ont été transférés aux services compétents et une enquête a été ouverte.