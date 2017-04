La tournée de Abdelkader Messahel en Libye attire l’attention et témoigne de l’engagement sincère et désintéressé de l’Algérie qui veut coûte que coûte privilégier la solution politique du conflit dans ce pays frère et amener toutes les parties à engager un dialogue sérieux et inclusif à même d’installer la paix et la sécurité de manière durable dans cette Libye en proie à une violence ininterrompue depuis la chute du colonel el Kadhafi.

Le ministre Messahel, fin connaisseur du dossier libyen et jouissant d’un respect certain au sein de toutes les composantes libyennes, a réussi grâce à sa maîtrise diplomatique, à voir et à être reçu, avec tous les honneurs, par chacune des parties. Sur les images diffusées par la télévision, on a pu remarquer la complicité et le rapprochement qu’il a réussi à tisser dans les quatre coins du pays. Hommes politiques, dignitaires des grandes tribus libyennes, militaires, tous ont témoigné leur respect aux efforts déployés par l’Algérie à travers son ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue arabe, pour la préservation de l’intégrité territoriale de la Libye et le refus de toute ingérence militaire étrangère dans ce conflit.

C’est donc à un périple marathonien que s’est adonné Messahel, qui a fait preuve ici d’un courage et d’une abnégation qui compte chez les frères libyens. De l’est à l’ouest et du sud au nord, le ministre algérien a «mouillé la chemise» comme dirait l’autre, pour faire comprendre à tous les protagonistes du conflit libyen, qu’il est temps de faire taire les armes et d’œuvrer ensemble à trouver une sortie politique à cette crise qui dure depuis 2011.

Dans leurs premières déclarations, tous les responsables libyens qu’ils soient politiques, militaires ou tribaux, ont salué l’engagement sincère et efficace de l’Algérie qui demeure à équidistance vis-à-vis de toutes les parties en Libye.

Messahel a, pour sa part, affirmé qu’il était «porteur d’un message de fraternité et de solidarité» avec la Libye et que surtout, il n’avait présenté aucune initiative lors de cette tournée, partant de la conviction de l’Algérie que «le règlement de la crise libyenne passe par un dialogue sérieux entre toutes les parties libyennes au sein de la Libye».

Le ministre Mesahel ou «Monsieur Libye», comme il conviendrait de l’appeler dorénavant, aura dans les semaines à venir, à faire une deuxième tournée consacrée au même souci de rapprocher les visions entre les responsables et personnalités influentes sur la scène libyenne.

Par Abdelmadjid Blidi