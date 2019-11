Décidemment, le non respect du code de la route et surtout les feux tricolores, engendre souvent des accidents à déplorer. Le tout dernier est celui de jeudi passé près de la gare routière Sogral, quand le tramway de Sidi Bel-Abbès fut percuté par un véhicule utilitaire de marque Toyota Hilux. On déplore des dégâts matériels et le chauffeur de la voiture a reçu de légères blessures.

M.Bekkar