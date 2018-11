<span style='text-decoration: underline;'>Le Mawlid Eneabaoui ECherif à Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Une tradition religieuse bien ancrée</span>

Depuis le premier jour de Rabie El Awel, coïncidant cette année, avec le 9 de ce mois, marquant à son douzième jour, le Mawlid Ennabaoui charif, (anniversaire de la naissance du prophète, Sidna Mohamed ,la paix et le salut sur lui), les mosquées et les zawias, implantées dans la wilaya de Mostaganem, à l’instar des autres régions du pays, connaissent une activité toute particulière, pour célébrer cet événement religieux.

En effet, la direction de wilaya des affaires religieuses est des wakfs, a élaboré un programme, suivant lequel, des imams animent des mosquées, à l’intention des fidèles des douars, mettant en exergue les valeurs et les préceptes humanitaires de l’Islam, transmis par l’envoyé de Dieu, Sidna Mohamed, (la paix et le salut sur lui).

Dans les zawias, comme celle « EL Bouzidia », sise au faubourg populaire et ancestral de Tigditt, à Mostaganem, les veillées religieuses sont organisées chaque soir, caractérisées par la récitation de la bouta et de la Hamzia, de l’imam El Boussairi, de la Mouloudia du cheikh EL Baghdadi, qui mettent en valeur la naissance, la vie et la sira, (conduite), du prophète Sidna Mohamed, (la paix et le salut sur lui), incitant le fidèle à faire preuve dans sa vie quotidienne, de bonnes qualités humaines, le pardon, la tolérance, l’amour de la patrie et d’autrui et de rejeter la haine.

La veille du 12 de rabie El Awel, coïncidant au 20 novembre, seront clôturées les dites manifestations par l’organisation d’importants concerts spirituels. Cette tradition millénaire qui se perpétue, a permis et permet encore de préserver et de consolider, l’identité et la personnalité du peuple algérien.

Cette tradition vise aussi à faire de nos jeunes de vrais musulmans, fiers de leur religion islamique et de vivre sans complexe, échappant à la politique de la mondialisation qui n’est qu’une nouvelle forme du colonialisme. A rappeler que durant l’époque coloniale, (1830-1962), l’occupant français a mobilisé, hommes politiques, religieux,(de l’église), et militaires, avec de grands moyens matériels, dans le but de christianiser le peuple algérien, mais sans pouvoir concrétiser son objectif. Les cheikhs de zawia, agissant en pédagogiques raffinés, ont constitué un encadrement efficace des masses populaires, mettant en échec les visées des colonialistes.

Aussi, de nos jours, la célébration du mawlid Ennabaoui Echarif, et tant d’autres manifestations religieuses et traditionnelles, sont de véritables supports de protection, du référent religieux, qui est le rite Malékite. Celui-ci constitue depuis plus d’un millénaire, le ciment qui unit solidement le peuple algérien.

A travers les âges, l’Algérie a vu naitre de grands maîtres fraquihs, auteurs de plusieurs livres dont certains étaient enseignés à l’université d’EL Azhar du Caire, (Egypte), ont réussi à transmettre le message religieux, tout en donnant la bonne image de l’islam et en dressant des mesures pour protéger le rite Malekite, reposant sur le saint coran et la sunna.

Charef.N