<span style='text-decoration: underline;'>Le personnel médical en première ligne</span>:<br><span style='color:red;'>Une trentaine de médecins et infirmiers contaminés</span>

Le personnel médical fournit de grands efforts dans la lutte contre le coronavirus. La plupart d’entre eux confinés, n’ont pas vu leurs proches depuis près de deux mois. Mais ces médecins et infirmiers ne sont pas à l’ abri. Dans ce cadre, une trentaine de médecins et infirmiers ont été contaminés à Oran depuis le début de la crise sanitaire, selon le docteur Youcef Boukhari qui a intervenu récemment sur la Radio d’Oran pour expliquer la situation épidémiologique à Oran. Il a fait état également que 28 familles ont été touchées par la pandémie dans la 2ème ville du pays.

Le plus inquiétant, selon l’interlocuteur, est qu’au début de la pandémie, les cas étaient importés et isolés, mais ces derniers jours, la pandémie touche des familles et la transmission se fait localement. Le chef de service de la prévention au sein de la direction de la santé, a dénoncé les scènes d’encombrements enregistrées la veille de l’Aïd devant les bureaux de poste, notamment, de personnes âgées vulnérables. Concernant les régions les plus touchées à Oran, Belgaid et Kouchet El Djir sont dans le viseur des services de santé.

10.000 bavettes avaient été distribuées jeudi dernier à Belgaid. Par ailleurs, au niveau de l’établissement hospitalier universitaire d’Oran l’EHU, le professeur Salah Lellou chef de service de pneumologie, a rappelé l’importance du respect des gestes barrières pour lutter contre la propagation du virus. “Certes, le nombre des cas est stable et la situation est maîtrisée, mais on ne sait pas ce qui se passera dans les jours à venir”, a-t-il dit dans un message aux citoyens à l’occasion de l’Aid El Fitr. Le professeur a rappelé l’importance du port de la bavette, qui est d’une durée d’utilisation qui ne dépassera pas 4 heures, “il faut bien choisir la bavette, et ne pas la jeter n’ importe où, si elle est mouillée, elle n’est plus utilisable, elle doit être mise dans un sachet fermé et jeté” ajoute t-il, en insistant également sur l’importance de la distanciation sociale. Par ailleurs, et au niveau du centre hospitalo-universitaire d’Oran, Chuo, le nombre des cas guéris a atteint 174 cas parmi 251 cas reçus par le service. Selon la cheffe de service, la professeur Nadjet Muffock, les personnes guéries, sont de différentes tranches d’âge, parmi eux également, 4 femmes enceintes. L’une d’entre elles a donné naissance à un enfant en excellente santé.

Fethi Mohamed