<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès </span>:<br><span style='color:red;'>Une vaste opération d’embellissement des hôpitaux</span>

La direction de la Santé publique de Sidi Bel-Abbès vient de lancer une vaste opération d’embellissement et de rétablissement de tous ses hospices hospitaliers se trouvant au niveau de la wilaya.

Cette initiative est assurée par la contribution des agents de nettoyage qui exercent au nom de la Direction de la santé (DSP). Ce projet intervient juste après les récentes visites de travail du nouveau wali de Sidi Bel-Abbès, Tahar Hachani, au niveau de plusieurs infrastructures sanitaires qui ordonna l’amélioration de l’aspect d’embellissement des CHU et EPH. Le chef de l’exécutif baptisa ce chantier ‘Ma santé’, visant à nettoyer et embellir de tous les hôpitaux (CHU) et autres EPH (Etablissements publics hospitaliers) et les centres de santé relevant de la DSP. La première étape concerne quatre hospices qui sont le CHU Abdelkader Hassani, l’EPH de Sidi Yacine, l’EPH de Sidi Djillali et l’EPH des malades mentaux, tous situés au chef-lieu de la wilaya, en attendant la généralisation de cette entreprise à travers tous les centres médicaux publics de la wilaya de Sidi Bel-Abbès. C’est pour cette raison qu’un ensemble de nouveaux agents de propreté ont été récemment recrutés dont leurs missions se résument dans le nettoyage et s’occuper des espaces verts qui ornent les centres de santé. A savoir que l’opération d’embellissement a commencé au niveau des centres d’inadaptés mentaux et l’EPH de Sidi Djillali, en attendant le tour du reste des édifices du secteur de la Santé publique.

M.Bekkar