<span style='text-decoration: underline;'>Nouvelle Dacia Sandero Stepway Extrême</span> :<br><span style='color:red;'>Une version Made In Bladi suréquipée est disponible en diesel</span>

Bonne nouvelle pour les adeptes de l’automobile. La Nouvelle Dacia SANDERO STEPWAY Extrême, est le 2ème modèle fabriqué à l’usine de Renault Algérie Production à Oued Tlélat. Elle bénéficie du plus haut niveau d’exigence en termes de qualité et de sécurité. Ce modèle, très prisé par les jeunes actifs et la gente féminine pour son accessibilité, son rehaussement et son design attrayant, est équipé des dernières technologies, afin de satisfaire les exigences du client algérien.

Nouvelle Dacia SANDERO STEPWAY Extrême offre un confort accru par rapport à la version importée, grâce à l’Accoudoir central avant, au Volant en Cuir, au Radar de Recul et au GPS dont elle dispose. Le Groupe Renault reste d’ailleurs le seul constructeur automobile en Algérie à commercialiser des véhicules équipés d’un système GPS. Nouveauté côté moteur: Nouvelle Dacia SANDERO STEPWAY Extrême est désormais disponible en diesel avec une motorisation 1.5 dCI 85ch, en plus d’une motorisation essence 1.6 MPI 80ch. La Nouvelle Dacia SANDERO STEPWAY Extrême est fabriquée dans le respect des normes internationales de qualité et de sécurité. Par ailleurs, des tests de roulage ont été réalisés à travers les routes algériennes, dans les conditions réelles d’utilisation. Elle est garantie 03 ans ou 100 000 km sur l’ensemble du réseau de Renault Algérie. Etant produite en Algérie, Nouvelle Dacia SANDERO STEPWAY Extrême est éligible au crédit à la consommation. La 1ère révision de cette SANDERO STEPWAY Made in Bladi est gratuite dans tous les ateliers du réseau après-vente de Renault Algérie. Son confort est accru Le GPS, le Volant en Cuir, l’Accoudoir central avant, et le Radar de Recul qui viennent agrémenter cette nouvelle version Extrême, lui confèrent un plus grand confort et plus de sécurité pour une meilleure expérience de conduite. La Nouvelle Dacia SANDERO STEPWAY Extrême fabriquée en Algérie est proposée en deux motorisations: la première est d’essence de 1.6 MPI 80 CH alors que la deuxième est dotée d’un moteur diesel 1.5 DCi 85 CH, qui représente la grande nouveauté de cette SANDERO STEPWAY Algérienne car, jusque-là, seules des motorisations essence étaient disponibles sur ce modèle. La première révision est offerte. Les propriétaires de Nouvelle Dacia SANDERO STEPWAY Extrême, pourront bénéficier d’une première révision gratuite, valable dans tous les ateliers de la marque à travers le territoire national. Des tests de roulage ont été réalisés dans un centre d’essais du Groupe Renault en Roumanie et à travers les routes algériennes, dans les conditions réelles d’utilisation. Nouvelle Dacia SANDERO STEPWAY Extrême est conforme ainsi à toutes les exigences de qualité et de sécurité du Groupe Renault. Conçue pour répondre aux conditions d’utilisation de la clientèle algérienne, Nouvelle Dacia SANDERO STEPWAY Extrême est garantie 3 ans ou 100 000 kilomètres. Les commandes de cette Nouvelle Dacia, seront ouvertes dans le courant du mois de juillet 2016, dans tout le réseau de distribution. Renault Algérie dispose aujourd’hui de 66 agents à travers le pays dont trois succursales. Il s’agit du réseau de distribution automobile le plus étendu d’Algérie. L’ensemble de ce réseau bénéficie des normes et des standards de qualité du Groupe que Renault Algérie déploie sur l’ensemble du territoire national pour offrir au client algérien la meilleure qualité de service. Ainsi, selon des enquêtes effectuées, mensuellement par un institut indépendant, 9 clients sur 10 sont satisfaits de la qualité de service et recommandent Renault et Dacia. Elle est éligible au crédit et exonérée de Tva et de Tvn. Etant produite en Algérie et comme le prévoie la règlementation, la Nouvelle Dacia bénéficie d’une TVA à 0% et est exonérée de TVN. Les clients peuvent également recourir au crédit à la consommation pour en faire l’acquisition. Dacia est la 2ème marque automobile en Algérie en 2015 avec 16% de part de marché. Depuis son introduction sur le marché algérien en 2005, la marque roumaine a commercialisé 7 modèles: Solenza, Logan, Logan Van, Logan MCV, Duster et Sandero. La marque a multiplié ses ventes par 10 en 10 ans pour atteindre un volume de 251 000 véhicules à la fin de cette même année. Les véhicules Logan et Duster sont à la tête de leurs segments de marché avec 29% et 47% de parts de segment respectivement. Dacia Sandero, lancée en 2008 et restylée en 2013, se positionne quant à elle en 3ème place de son segment et y représente 17% des ventes. Avec cette version Made in Bladi de Dacia SANDERO STEPWAY le Groupe Renault ambitionne de renforcer son leadership dans la catégorie des citadines.

Yacine Redjami