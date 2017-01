L’équipe nationale de football disputera aujourd’hui, le match de l’avant-dernière chance. Ou les Verts gagnent et peuvent espérer poursuivre l’aventure, ou ils se font battre, et ils seront sur le perron, pour une vraie descente en enfer. Donc, ils n’auront plus leur destin entre les mains, et devront battre les sénégalais et croiser les doigts. Cela tout le monde le sait. Les nerfs sont donc à fleur de peau, et franchement, on sent bien qu’aujourd’hui, que la productivité va frôler le plancher. L’événement est donc de taille, les télévisions nationales mettent le paquet, même s’ils sont interdits de diffusion de la rencontre. Ils ont réservé plusieurs reportages. Les JT de toutes les chaînes terminent immanquablement, par des sujets sur les chances et les malchances des Verts. L’absence de M’Boulhi n’est pas pour rassurer. Les journalistes dépêchés au Gabon, n’usent pas trop de superlatifs dans leurs commentaires. Aucune expression du genre «héros», «guerriers du désert», ou encore «les dignes représentants» de la jeunesse algérienne. Jusqu’à hier, tout le monde avait une boule au ventre. Ce sentiment ne nous ait pas étranger. Combien de fois nous avons vécu ce stresse, pour la bonne cause. De fait, les raisons d’espérer seront plus fortes, que celles qui nous poussent à désespérer.

Le match est programmé à dix-sept heures. Il est vrai, qu’on ne le verra pas sur la télévision nationale, mais tous les Algériens trouveront le moyen de le voir en direct, et vibrer avec les Fennecs. On sera sans doute des millions à croiser les doigts. Il est vrai, que ce ne sera qu’une rencontre de football, mais nous autres, n’avons que ce sport roi, pour nous sentir bien dans notre peau d’Algériens. Aussi, en attendant des occasions vraiment passionnantes, qui nous donnent des sensations fortes et nous rassemblent tous, qui nous font danser, qui font sortir nos femmes et nos sœurs après vingt heures, on s’accroche à nos Fennecs. Réussiront-ils à faire redémarrer le bisness des tee-shirts fabriqués en Chine, de la presse spécialisée, de la pub…et du patriotisme ? Allez croisons les doigts et attendons !

Par Smaïl Daoudi