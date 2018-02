<span style='text-decoration: underline;'>MCO 3 - DRBT 2 </span>:<br><span style='color:red;'>Une victoire difficile pour El Hamri</span>

Les rouges et blanc d’El Hamri n’ont pas raté l’occasion, de la réception du DRBT, samedi passé, pour empocher trois précieux points, afin de renouer avec le succès à domicile, en s’imposant difficilement, sur le score de 3 à 2, grâce à un doublé de Chibane et à une réalisation de Gharbi, à la fin du temps réglementaire.

En effet, écartés de la course en coupe d’Algérie et condamnés à se racheter, les camarades de Sebbah ont trouvé toutes les difficultés, face à une équipe de Tadjenenet, plus vivace et difficile à manier, grâce à de bons éléments.

Dès l’entame de la partie, les Hamraouas se procurent plusieurs occasions de scorer, sans pour autant conclure par manque d’efficacité. Ils ont en effet pris d’assaut le camp des visiteurs, marquant même un but, mais refusé par l’arbitre. Les visiteurs loin de se laisser intimider, sortent de leur ornière et opèrent des contres, qui ont failli êtres fatals pour El Hamri. Mais à chaque fois, le keeper Nateche veillait au grain. Avertis, les rouges et blanc d’El Hamri décident d’accélérer la cadence, pour mener des coups de butoir, à l’arrière garde de Tadjenent. C’est alors, que suite à un corner, le gardien Litim arrive à dégager le ballon, Chibane reprend de la tête, (38’) et ouvre la marque pour son équipe. La réaction des hommes de Hammadi ne s’est pas fait attendre, puisque deux minutes seulement après, ils obtiennent un penalty douteux, accordé par l’arbitre de la partie, suite à une course poursuite entre le défenseur Abdat et l’attaquant de Tadjenent, Demene. Maroci exécute et rétablit l’équilibre.

Les joueurs du MCO ont fortement contesté ce penalty. Après la pause, les Toumi et consorts, certainement sermonnés par le coach ont peiné. Et après avoir multiplié les attaques, ils arrivent à reprendre l’avantage, par une seconde réalisation, (62’), de Chibane.

Ce but libéra quelque peu les Hamraouas, mais ils continuent à subir une forte pression, de la part des visiteurs. Cependant, contre toute attente, les rouges et blanc du Mouloudia baissent la garde et se font surprendre, par une belle frappe de Belmokhtar, (80’), qui ne laissa aucune chance à Nateche, pour remettre les pendules à l’heure. Bououkaz opéra alors quelques changements, pour animer son équipe, qui ne baissa pas les bras, cherchant par tous les moyens le but victorieux. C’est ainsi que les coéquipiers de Helaimia ont poursuivi leurs actions offensives, jusqu’à ce but de la délivrance est enfin inscrit à la fin du temps réglementaire, d’une belle tête de Gharbi. Les Hamraouas réalisent donc une bonne opération, avec ce succès important et difficile, qui propulse le MCO, à la seconde marche du podium. L’équipe des réserves du MCO, drivée par Kinane, n’a pu faire mieux que l’équipe des seniors, pour se faire accrocher face aux jeunots du DRBT, (1 à 1).

B.Sadek