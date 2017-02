L’Algérie et malgré la mauvaise passe qu’elle connaît à cause de la crise économique et la chute des prix du pétrole, tient toujours bon. La stratégie mise en place qui s’articule sur plusieurs fronts, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, permet au pays de maintenir son cap de développement et d’atténuer les répercussions de cette crise.

La loi de finances 2017 si décriée par certains cercles et partis, a démontré sa justesse et sa totale harmonie avec les données du moment. Soucieuse de réduire au maximum toutes les formes de gaspillage, elle s’est mise résolument au service de la concrétisation de la nouvelle vision économique du pays qui tend à moyen terme à casser cette dépendance plus que préjudiciable du pays envers les hydrocarbures. Elle a aussi mis un soin particulier à ne pas délaisser totalement l’aspect social qui reste l’une des premières constante de l’Etat algérien.

Equilibrée et surtout étalée sur trois ans, elle répond à une lecture juste de la période actuelle. Un choix fort qui permet à l’Algérie de tenir le choc, mieux que beaucoup d’autres pays pétroliers. Car, il y a toujours ce souci de ne pas brider la relance économique et revenir sur ce qui est l’essence même de toutes les nations qui aspirent à des lendemains économiques meilleurs.

L’effort du gouvernement, en ces temps de crise, ne s’est pas limité au seul domaine interne, puisque l’Algérie a lancé une campagne diplomatique de grande envergure envers les pays producteurs de pétrole que ce soit à l’intérieur de l’Opep ou en dehors. La machine gigantesque mise en marche par notre pays pour arrêter l’hémorragie de la chute des prix de l’or noir, a réussi au delà des espérances.

Il faut se rappeler que personne ne croyait, au tout début, à cette démarche. Pourtant, l’Algérie a réussi à fausser tous les pronostics et réussi à convaincre les pays de l’Opep et non Opep à revoir leur production vers le bas. Et c’est ce qui a eu lieu et qui a surtout permis d’arrêter durablement la dégringolade des prix qui continuent toujours de remonter.

Des actions qui dénotent de la cohérence du gouvernement algérien, contrairement à ce qu’avancent certains qui avancent que le gouvernement Sellal avance à vue. Mais les faits sur le terrain sont têtus et donc raison à la démarche de l’exécutif qui a réussi à ce jour à être à la hauteur de cette délicate conjoncture.

Par Abdelmadjid Blidi