<span style='text-decoration: underline;'>Constantine</span>:<br><span style='color:red;'>Une voiture dévale des escaliers et percute mortellement quatre personnes</span>

Une voiture touristique a dévalé, dimanche en fin d’après midi, les escaliers du quartier Coudiat menant vers l’avenue Abane Ramdane au centre ville de Constantine percutant et tuant sur place quatre (4) piétons et blessant un cinquième, a appris l’APS auprès du chargé de la communication des services de la protection civile, le lieutenant Noureddine Tafer. Les personnes décédées sont âgées entre 17 et 25 ans a précisé la même source détaillant que les éléments de la protection civile se sont été dépêchés sur les lieux dès l’alerte donnée. Les dépouilles ont été transférées au centre hospitalo-universitaire, CHU Benbadis et la personne blessée a été évacuée au service des urgences du même établissement de santé. Les raisons pour lesquelles le véhicule touristique a emprunté les escaliers du quartier Coudiat, ceux en face du siège de la direction locale de l’éducation pour atterri à la rue Abane Ramdane restent «méconnues», selon la même source.